Amanda Bynes reaparece totalmente rehabilitada para hablar de su oscuro pasado

Amanda Bynes es recordada por ser una exestrella de Nickelodeon y Hollywood, pero también está presente en la memoria de muchos por haber protagonizado una serie de hechos bochornosos por sus problemas con el alcohol y las drogas. Tras 4 años de estos oscuros acontecimientos, que incluye a la red social Twitter, la actriz reapareció en la portada de la revista Paper donde brindó una extensa entrevista.

"Estoy muy apenada y avergonzada de las cosas que dije", contó Bynes a Paper Magazine. "No puedo regresar el tiempo, pero lo haría si pudiera. Y lo siento mucho por quienquiera al que haya lastimado y quienquiera que le haya mentido porque esto verdaderamente me corroe por dentro. Me hace sentir tan horrible, me enferma y me entristece. Todo por lo que trabajé durante toda mi vida, parece que todo lo arruiné en Twitter. Definitivamente no es culpa de Twitter, es mi culpa".

La exactriz de Nickelodeon consiguió popularidad por ser parte del elenco de las películas ‘Big Fat Liar’ y ‘What a Girl Wants’. Su papel en la cinta ‘She´s The Man’ la convirtió en la actriz del momento, pero para Amanda fue la peor experiencia de su vida.

"Cuando salió la película y la vi, entré en una profunda depresión durante 4-6 meses porque no me gustaba cómo me veía cuando era un niño. Nunca le dije eso a nadie", confesó.

Según narró Bynes, verse a sí misma con el pelo corto y las patillas fue "una experiencia muy extraña y fuera de sí".

En 2014, Amanda Bynes fue sentenciada a tres años en libertad condicional, a realizar un curso de educación sobre el alcohol y a pagar una multa por conducción imprudente.

La joven actriz siguió ocupando los titulares ese año por una serie de tuits impactantes que incluían falsas acusaciones de abuso contra su padre.

"Todo el mundo es diferente, obviamente, pero para mí, la mezcla de marihuana y otras drogas, y a veces bebiendo, realmente me arruinó el cerebro", narró Bynes. "Me volvió una persona completamente distinta. En realidad soy una buena persona. Nunca sentiría, ni diría ni haría ninguna de las cosas que hice y dije a las personas que lastimé en Twitter".

Tras su mea culpa, la intérprete recalcó que está sobria durante cuatro años y que actualmente está inscrita en el Instituto de Diseño y Mercadotecnia de Moda. Además, espera lanzar una línea de ropa y volver a actuar eventualmente.

Finalmente, Bynes espera que su experiencia sirviera como moraleja para otros: "Sean muy, muy cuidados porque podrían perderlo todo y arruinar toda su vida como yo lo hice".

Amanda Bynes y el día que fue arrestada por robo: