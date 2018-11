Adela Noriega revela si regresa o no a la TV tras propuesta de Fernando Carrillo [VIDEO]

¿Adela Noriega regresa o no a la TV? En medio de la incertidumbre por el retorno, el actor venezolano Fernando Carrillo sembró la incertidumbre de que por fin la actriz iba a volver a las telenovelas.

En una entrevista con Adela Micha para ‘La Saga’, el actor Fernando Carrillo aseguró que Adela Noriega, con quien trabajó en la telenovela ‘María Isabel’ (1997-1998), podría estar cerca de regresar a Televisa y, además, nuevamente junto a él.

“Siento que tiene ganas de volver y tal vez volvamos juntos en la pantalla”, aseguró el artista en el programa “La Saga”.

Esa no fue la única vez que Fernando Carrillo habló del posible regreso de su compañera a la televisión. De acuerdo con información del portal La Opinión, a fines de septiembre el actor comentó que se iba a reunir con Adela Noriega.



“Acabo de hablar con la hermana de Adela y la voy a ver la próxima semana. A lo mejor la convenzo de que hagamos una película [...]", señaló el actor que nació en Venezuela pero que hizo carrera en México sobre la protagonista de telenovelas como “El privilegio de amar” (1998), “El manantial” (2001) y “Amor real” (2003).

El también cantante que en los últimos días causó revuelo en Instagram por sus atrevidas fotografías especificó que busca convencer a Adela Noriega, a quien considera su amiga, para que retome su carrera como actriz, tras más de 10 años de ausencia del mundo del espectáculo.

"[...] Yo siempre estoy pensando en ella (Adela) para cualquier personaje. Ahora yo estoy desarrollando una película que se llama 'La mejor amiga de mi hija', que podríamos estrenar como número uno en la taquilla americana”, expresó Fernando Carrillo.



¿Qué dijo Adela Noriega?

Después de las declaraciones de Fernando Carrillo, no se supo en qué quedó dicho encuentro. Sin embargo este lunes 26 de noviembre la actriz Adela Noriega reapareció en Instagram y habló de su futuro.

Para tristeza de sus fieles seguidores que tenían esperanzas de que la actriz regrese a las pantallas, ella descartó que vuelva a estar expuesta a los flashes. Además aseguró que se encuentra feliz por su situación actual.

“Y esta soy yo, Adela Noriega. Después de tantos años... No soy la misma Adela de antes, pero soy feliz y me siento muy plena con todo lo que he podido formar durante casi 8 años. Soy feliz y seguiré así. Quiero informar que, no, no he decidido volver a la televisión”, manifestó Adela Noriega en Instagram.

“Mi vida está como siempre soñé, y quiero permanecer igual. Gracias por tantos mensajes y muestras de cariño, estamos en contacto por mis redes sociales”, concluyó la artista que la última vez que se dejó ver en una telenovela, fue en el 2008 en el melodrama "Fuego en la sangre".

Adela Noriega está agradecida por el apoyo de sus fans