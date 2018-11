Chabelo impacta a fans por su increíble aspecto [FOTOS y VIDEO]

Chabelo, uno de los personajes más emblemáticos de la televisión mexicana, sorprendió a más de uno en Instagram, donde gracias a la cantante 'Toñita' se pudo evidenciar su preocupante apariencia física.

Xavier López, conocido como Chabelo, estuvo en el corazón de muchas familias con el show 'En Familia con Chabelo', el cual estuvo al aire desde 1967 hasta 2015 de forma ininterrumpida. Aunque sigue siendo el protagonista de miles de memes cada vez que alguna celebridad fallece, el actor no suele aparecer en público usualmente.

El cariño que miles de usuarios de redes sociales le tienen, lo demuestran cuando le ven en alguna instantánea que circule en la esfera virtual. Conocido como el niño más grande de México, Chabelo suele emocionar a más de uno con tan solo aparecer en cualquier muro de Instagram, el reciente caso fue en la cuenta de 'Toñita'.

Por lo visto en la reciente fotografía que ha causado conmoción en la esfera virtual, Chabelo luce sumamente cansado, con arrugas y con evidentes señales en el rostro producto de los años.

En tanto, la cantante 'Toñita' no pudo contener la emoción y compartió la fotografía que causó revuelo en Instagram.

"No hay emoción más grande que esta, neta, nieguénmelo @chabelooficial. Me tiembla todo ja ja ja, pero soy feliz, tantos años y por fin se me hizo", se lee la descripción de la entusiasmada usuaria que, sin proponérselo, causó revuelo en Instagram.

Así como 'Toñita', diversos usuarios y seguidores de Chabelo se pronunciaron sobre el particular plasmando decenas de buenos recuerdos vividos por el actor.

"Sentiría lo mismo si lo tuviera cerca", "Qué emoción y privilegio el tuyo de tener a Chabelo", "Los años han pasado y su aspecto demacrado es la muestra de ello", "No lo puedo creer, está irreconocible", "Me gustaría una foto con él", se leen algunos comentarios.

Como se recuerda, Luis Miguel y Chabelo se tomaron una fotografía juntos y literalmente se apoderaron de las redes sociales.Luego que el mes pasado disfrutara una tarde de relax junto a 'El Sol de México', el amigo de los niños volvió a estar en boca de todos por la reciente instantánea que circuló en una cuenta de Instagram antes mencionada, pero esta vez con un semblante distinto, según usuarios.

Chabelo en el show 'En familia con Chabelo' (Una de las emisiones de 2015)