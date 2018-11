Evelyn Vela arremete contra Melissa Klug y le dice de todo [VIDEO]

Evelyn Vela no se quedó callada y decidió hablar por única vez sobre Melissa Klug, con quien compartió una amistad de hace varios años. No solo habló del vínculo que tienen ambas, sino aclaró los rumores sobre una posible relación clandestina con Juan Manuel ‘El Loco’ Vargas.

“Amigas son contadas con la palma de la mano, y ya aprendí”, dijo la popular ‘Reina del Sur’, a lo que el reportero le vuelve a preguntar: “¿Y en qué dedo estaría Melissa Klug?”.

“Ahorita en ninguno porque no paro con ella. Si es mi amiga, pero no es una amiga íntima, porque las amigas íntimas nunca te abandonan”, manifestó a las cámaras del canal 5.

Sobre la presunta relación que tuvo la ex de Jefferson Farfán y Juan Manuel ‘El Loco’ Vargas, Evelyn aclaró que ese rumor no salió de ella.

“En ningún momento he dicho que ellos salieron, que no salieron, que si son... ya... Lo que a mi me preguntaron fue que si ellos se conocían y dije que sí, si se conocían hace muchos años se conocían, muchos años, porque somos amigas de la mamá del ‘Loco’ que es una super persona, de él también”, indicó.

“He conocido a su esposa porque mi hijo estudiaba con él, hemos compartido con su familia. Yo nunca he estado en una “encerrona””, agregó.

“Yo no sé, yo no puedo poner las manos al fuego con él. Yo no puedo decir lo que ha pasado entre ellos (...) A mi me da igual si ella se deja ver o no, es su problema, a mí no me metan”, acotó Evelyn Vela sobre las habladuría sobre Melissa Klug.