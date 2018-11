Esposa de Christian Cueva sorprende en Instagram con nuevo apodo por su cumpleaños

Christian Cueva es considerado como uno de los futbolistas de la selección peruana más queridos, por ello su cumpleaños no pasó desapercibido para sus fanáticos, quienes dedicaron emotivos mensajes al jugador; sin embargo, fue su esposa quien sorprendió en Instagram con una curiosa dedicatoria, con la intención de celebrar sus 27 años.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Pamela López Solórzano, esposa de Christian Cueva, sorprendió a los fanáticos del pelotero con su curioso mensaje para celebrar un año más de vida. La joven llamó la atención de los usuarios al usar un cariñoso y divertido sobrenombre para el saludo, hecho que no pasó desapercibido por los fanáticos.

"Cada día te encargas de regalarme felicidad y hoy es mi turno de hacerlo mi amor te amo por ser quien eres, te amo por tener muchas cualidades y defectos te amo porque Dios te ha elegido para mí y hoy es un día perfecto para decírtelo", manifestó en su cuenta de Instagram, donde le dedicó el mensaje.

"No importa la edad que cumplas, para mi sigues igual que la primera vez que te conocí, porque lo mejor en ti es lo que llevas dentro, aquello que me hizo enamorarme de ti y decidir seguir nuestro camino juntos. Tengo mucho por agradecerte, las palabras me quedan cortas de seguro cuando vuelva a verte te diré que me hiciste mucha falta mi amor y que deseo en el alma que seas feliz y tengas salud con la bendición de Dios todopoderoso. FELIZ CUMPLEAÑOS ENANO CABEZA DE PIÑA... somos uno solo", concluyó el curioso mensaje, donde deja al descubierto el nuevo apelativo del integrante de la selección bicolor.

Como se recuerda, Christian Cueva está felizmente casado con Pamela López Solórzano y actualmente tienen dos hijos juntos, además pese a los cambios a raíz de su trabajo, han mantenido una relación estable.