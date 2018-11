Día del Músico: ellos son nuestros 25 mejores artistas peruanos [FOTOS]

Este jueves 22 de noviembre se celebra el Día Internacional del Músico, una fecha en la que se conmemora la festividad de Santa Cecilia, virgen, mártir y patrona de la música y de los músicos.

En el año 1594, Santa Cecilia fue nombrada patrona de la música por el Papa Gregorio XIII y, a través de la historia, ha permanecido venerada por la humanidad con ese título. Su fiesta es el 22 de noviembre, fecha de su nacimiento y que ha sido adoptada mundialmente como el Día de la Música.

Según lo que dice la tradición, el día de su matrimonio, la 'Patrona de la música' cantaba a Dios en su corazón mientras los músicos tocaban. Algunas leyendas señalan que con su canto atrajo a un ángel a la Tierra, pero a pesar de esto no hay escritos que hablen de la relación de Cecilia con la música. Por lo que la relación que hay entre Santa Cecilia y la música no está del todo clara.





Aunque la festividad tenga una origen en el cristianismo, el concepto ha logrado traspasar esa barrera y, gracias a la globalización, es celebrado por diferentes culturas.



Según la definición tradicional del término, música es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios. Pero más allá de su definición, la música fue y es utilizada para entretener, comunicar, divertir y también para curar.

Según algunos especialistas la música existía incluso antes de la aparición del ser humano, hace 50.000 años, por lo que puede considerársela como una expresión cultural universal.



Origen del Día Internacional del Músico

En 1683, la Sociedad Musical de Londres funda el festival anual del “Día de Santa Cecilia” , donde hasta el día de hoy siguen participando los más grandes compositores y poetas británicos. Precisamente para el primer festival, Henry Purcell (1659-1695) compondrá la oda “Laudate Ceciliam”, a la que seguirán el “Welcome to all the Pleasures”, “Raise, raise the voice” y “Hail, bright Cecilia!”, todas ellas dedicadas a la santa.

En honor a Santa Cecilia, un importante movimiento de renovación de la música sacra católica de finales del s. XIX recibe el nombre de “cecilianismo”.

A continuación puedes conocer a los músicos peruanos más reconocidos.