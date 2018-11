Carlos Vives y Residente generan debate en Twitter por la educación [VIDEO]

Residente anunció su llegada a Colombia de una manera particular. Tal como lo dio a conocer el ex integrante de Calle 13, el 23 y 24 de noviembre estará en Bogotá y Cali, respectivamente, para cautivar a su público con su talento. Sin embargo, aún no llega el rapero puertorriqueño a tierras colombianas, pero ya se inició el debate.

El motivo se debió a que publicó en su cuenta de Twitter un video de invitación en el que se refirió a la educación colombiana, que hoy atraviesa por una situación complicada. “El 23 de noviembre y 24... 23 en Bogotá, 24 en Cali, la vamos a romper, pero lo más importante es que la tarima ese día va a ser de los estudiantes, pero de los estudiantes que la juegan inteligente y que se quieren manifestar pacíficamente por los derechos de los estudiantes que son fundamentales… ¡Yo no voy a decir nada! El espacio va a ser de ustedes, y yo no quiero que se metan partidos políticos, no me interesa”.

El intérprete de 'Rap Bruto' agregó que lo que busca es que los estudiantes y líderes estudiantes se comuniquen a través de sus redes sociales para darles un espacio en la tarima durante el concierto. Este video no pasó desapercibido, y un periodista colombiano le respondió e incluyó a Carlos Vives en la conversación: "¿Qué pasaría si Carlos Vives o cualquier otro artista colombiano se mete de agitador incendiario en la política interna de otro país?".

René Pérez no dudó en responderle al periodista y de manera tajante aclaró que los derechos estudiantiles son derechos Universales y no hay que politizarlos. Además volvió a mencionar a Carlos Vives, a quien le pidió que ayudara en Puerto Rico con la educación.

Este es el video con el que Residente invitó a sus dos conciertos en Colombia

El intérprete del 'La Bicicleta' respondió ambos tweets. "La educación tiene que ser un derecho aquí, en Puerto Rico y en la conchinchina. Si al día de hoy no entendemos que la diferencia entre los paises desarrollados y nuestro tercer mundo han sido las políticas de educación seguiremos en el atolladero. Y lo dice un ciudadano común".

La educación tiene que ser un derecho aquí, en Puerto Rico y en la conchinchina. Si al día de hoy no entendemos que la diferencia entre los paises desarrollados y nuestro tercer mundo han sido las políticas de educación seguiremos en el atolladero. Y lo dice un ciudadano común. https://t.co/WCQdPxAaHk — Carlos Vives (@carlosvives) 20 de noviembre de 2018

El debate en redes sociales a cerca del tema continúa. Como se sabe, esta no es la primera vez que el ex Calle 13 apoya a los colectivos estudiantiles. En el 2011, año que los jóvenes luchaban por una educación gratuita, el rapero apareció en los Grammy con un polo que decía "Educación pública gratuita. República Dominicana, Puerto Rico, Colombia y Chile".