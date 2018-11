"No sabrían de Perú si no fuera por el video de Carlos Vives", según el exCEO de Sony

Gran repercusión provocó la difusión del videoclip, “Mañana” de Carlos Vives, algunos se mostraron a favor y otros en contra. Al parecer nuevamente este tema se pone en vitrina por los comentarios que hiciera, Andrés López, ex presidente de Sony Music Colombia.

El mencionado exrepresentante de la empresa musical, brindó una entrevista para RPP y se animó a opinar sobre lo que realmente sobre el videoclip de su compatriota, que fue impulsado por la Marca Perú, a través de PromPerú.

“No sé cuanta gente habrá visto el video en YouTube, pero estoy seguro que mucha gente no hubieran sabido de Perú si no fuera por el video de Carlos Vives. Que el costo es mucho o poco, son cuestiones subjetivas”, declaró Andrés López.

Asimismo, el exCEO de Sony Music Colombia, habló sobre la tendencia mundial de grabar videos con artistas famosos para promocionar el turismo en otros países.

“Mostrar un país a través de la música que está no solamente de moda, sino que te ayuda a llegar a públicos que no hubieras llegado si no fuera por ese medio”, manifestó.

“Nosotros no hacemos campañas de marketing para medios tradicionales como la radio o la televisión, pero nuestras estrategias buscan implementar la eficiencia y la eficacia de cada banda o grupo independiente para generarle clics y escuchas en cada plataforma digital”, acotó.

Las declaraciones del exrepresentante de Sony Music sobre el videoclip de Carlos Vives, viene desatando gran controversia en las redes sociales.