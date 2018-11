Kim Kardashian hace tremenda confesión de Kanye West sobre sus fotos hot [VIDEOS]

Kim Kardashian estuvo invitada al programa de Ellen DeGeneres y contó algunos episodios de su vida junto al rapero Kanye West. Transcurso de la conversación la famosa conductora de TV le preguntó sobre si el cantante se molestaba por las fotos hot y sexys que sube a Instagram. El video de la entrevista se subió al canal de YouTube de la estrella estadounidense y ya lleva miles de reproducciones.

La estrella de ‘Keeping Up With Kardashians’ contestó sobre una imagen en particular que la mostraba en ropa interior mientras cocinaba. "De acuerdo, bueno... realmente estaba horneando brownies y pastel de cumpleaños para mi amiga. Hice un viaje de chicas a Palm Springs. Ese outfit probablemente estaba sudado, pero a veces tienes que hacer algunas cosas para gram (Instagram)", reveló la estrella de E!. "Sabes, hacemos pequeñas tomas de fotos improvisadas solo para Instagram, pero no andaba por ahí horneando así", contó.

"¡Podrías meterte en problemas con tu esposo a veces por tantas fotos como esas!", dijo Ellen DeGeneres. Kim Kardashian señaló que Kanye West en alguna ocasión se molestó con sus fotos hot y sexys. "Es como la mitad y la mitad. Porque él siempre quiere que yo sea yo soy y me sienta segura, y nos estamos divirtiendo, pero eso también lo molesta", dijo la hermana de Kylie Jenner.

"A veces soy como, 'OK, seré más conservadora en mi Instagram'. Y a veces realmente tengo que sacar algo si me siento bien conmigo misma porque he estado entrenando muy duro. Y luego publicaré algo y él se enfadará. Entonces solo, ya sabes... es un ciclo ", manifestó Kim Kardashian, quien tiene 120 millones de seguidores en Instagram.

Ellen DeGeneres compartió el video de la conversación en Instagram

