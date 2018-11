Demi Lovato se pelea con fan por mujer que le pasaba las drogas [FOTOS]

La cantante estadounidense Demi Lovato salió de rehabilitación hace unas semanas y al parecer está poniendo todo de su parte para recuperarse por completo, a tal punto de estar acompañada día y noche por un asistente para así evitar que vuelva a consumir drogas o algún tipo de sustancia que ponga en peligro su vida.

Para alegría de sus millones de seguidores, Demi Lovato está intentando comenzar de nuevo, por ello habría decidido prescindir de los servicios de una de sus empleadas de nombre Dani Vitale.

La decisión de Demi Lovato fue criticada por una de sus fans en Instagram debido a que creyó que la medida fue “injusta”. Dicha apreciación no fue del gusto de la ex estrella Disney.

“Fue completamente injusto despedir a Dani es una de las pocas que realmente se preocupa por la salud de Demi y ha estado ayudando”, fue lo que escribió en Twitter la seguidora de Demi.

"Está rodeada de personas que solo se preocupan por su dinero y no lo ve", añadió la cibernauta que hizo un balance sobre lo que creía que era lo mejor para Lovato.



Lejos de ignorar el comentario, la artista estadounidense defendió su decisión de despedir a una de sus empleadas, ya que al parecer no quiere a gente nociva en su vida.

Sin temor a las críticas, Demi Lovato no se cruzó de brazos y respondió a su seguidora. "No tienes ni idea de qué estás hablando. Los verdaderos amigos no hacen entrevistas sobre ti cuando tienes una sobredosis”.

Con esas declaraciones, Demi Lovato al parecer se refirió a su bailarina Dani Vitale, quien está acusada de haberle dado drogas que casi la matan. Para sus seguidores, la mujer no es ayudaría en nada para que la cantante se mantenga sobria y en paz.



Para evitar mayor polémica, la estrella estadounidense negó que la frase "verdaderos amigos" estuviese dirigido a Dani Vitale, quien se ha ganado el odio de los fanáticos de Lovato.





Entonces, ¿de quién hablaban? Al parecer la follower de Demi Lovato se refería a la entrenadora de Demi, Danielle Martin, quien sí dio una entrevista al poco tiempo de que la cantante fuera internada en la clínica de rehabilitación. Hablar con los medios sobre la adicción de la cantante le costó el trabajo.



Cabe recordar que el pasado 24 de julio Demi Lovato fue hospitalizada luego de una sobredosis en su mansión de Hollywood Hills. Tras dos semanas de internación, la intérprete ingresó a un centro de rehabilitación.