Instagram: Jessica Tapia enternece las redes con foto del nacimiento de su hija Lima [FOTO]

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jessica Tapia compartió una foto de su primogénita, Lima, con motivo de la celebración a nivel mundial del Día del Niño Prematuro, como se recuerda la primogénita de la ex conductora de televisión se adelantó a la fecha programada para su nacimiento porque tuvo complicaciones en el sistema digestivo.

La instantánea fue tomada minutos después del nacimiento de Lima. El mensaje que acompaña la publicación señala: "Pocos saben que solo a #BabyLima pude abrazar al nacer pues aunque fue prematura se espero unos minutos antes de llevarla a Cuidados Intensivos Neonatales. A #BabyAva y #BabyBriana las vi al día siguiente dentro de una incubadora, escena que repetiría a diario durante dos meses. Hoy se celebra el Dia del Niño Prematuro y aprovecho en agradecer a todos esos ángeles -del cielo y la tierra- que me cuidaron tan bien a mis tres princesas mientras papi y mami no podían estar con ellas".

Y es que como se recuerda las mellizas Ava y Briana, también fueron prematuras, porque nacieron diez semanas antes de lo previsto. La publicación hasta el momento cuenta con más de cuatro mil 'me gusta'. Y los seguidores de la ex conductora de Panorama no han desaprovechado la oportunidad para escribirle.

"Muchas bendiciones Mujer Guerrera, hoy estás disfrutando de tus hermosas Princesas", es uno de los comentarios que tiene la fotografía, además Jessica también respondió algunos comentarios de sus seguidores, "Wow que chiquitito. Yo logre que mis gordas llegaran a las 30 semanas pero literalmente me costo sangre y lagrimas".

Las tres pequeñas son fruto de su relación con el ciudadano estadounidense Steven Dykeman, con quien se casó en el 2013. La periodista se convirtió por primera vez en madre el 31 de diciembre de 2016, y las mellizas llegaron tan solo un año después.