Los 90 años de Mickey Mouse

Hay un ser animado que traspasó fronteras y generaciones; un ser que de la hoja de papel saltó a las caricaturas, al cine, a la televisión y que por ser tan simpático se hizo de carne y hueso en un mundo mágico que grandes y pequeños sueñan con conocer.

Su nombre es Mickey, el ratón de orejas negras y redondas, ese travieso que hoy cumple 90 años, pero que conserva el optimismo, la sonrisa y la energía a pesar de las adversidades y los años; el que nunca envejece, el eterno Peter Pan, el que ama a sus amigos y saluda a los niños con guantes blancos en Disneyland cuando lo visitan en su emblemática casa, casi tan longeva como él.

Hoy está de mantel blanco y aunque ha estado varias veces en los premios Óscar y hasta tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, este amiguito no nació precisamente en la opulencia. La historia de Mickey es como todas las grandes historias que inician en medio de la adversidad. Cuenta la leyenda que Walt Disney regresaba en tren a Los Ángeles después de sostener una desastrosa reunión en la que perdió los derechos de su personaje, el conejo Oswald. Sin dejarse abatir, decidió poner manos a la obra y en el vagón comenzó a dibujar a su nueva creación: un ratoncito sonriente al que llamó Mortimer. Su esposa Lilian, quien lo acompañaba en el viaje, pensó que el nombre era muy fuerte y lo rebautizó como Mickey. Quedó.

El primer dibujo animado que Walt Disney trabajó para la novel caricatura fue ‘Mickey Mouse: Plane Crazy’, que ningún distribuidor quiso comprar. Luego insistió con ‘Mickey, The Gallopín’ con el que tampoco pasó nada, hasta que un tercer dibujo animado con música y efectos sonoros titulado ‘Steamboat Willie’ gustó tanto que saltó a la pantalla, debutando en el Colony Theatre de Nueva York, un 18 de noviembre de 1928. Ese día nació una estrella.

Un año después (1929), en The Karnival Kid, el buen Mickey dijo sus primeras palabras: “¡Hot dog!”, pronunciadas por el mismo Walt Disney que a partir de ahí se encargó de darle voz a su creación más preciada. Desde entonces, la historia artística del ratón se hizo más larga que su cola. En 1940 llegó su ovacionado primer largometraje Fantasía, y durante esa década y los 50, Mickey volvió al cine y la televisión con cortos animados hasta el día de hoy. Entre los más memorables figuran el especial de Navidad One Hour In Wonderland, Mickey Clock Cleaners,Mickey Mouse Club, Mickey’s Christmas Carol, Disney’s MickeyWorks, The Prince and the Pauper, Runaway Brain, La casa de Mickey Mouse y Mickey and the Roadster Racers (Mickey: Aventuras sobre ruedas).

Mickey también es el anfitrión principal de Disneyland desde 1955 y también ha adoptado algunos nombres internacionales como Musse Pigg (Suecia), Mi Lao Shu (China) y Topolino (Italia).

Mickey en el tiempo

Pero hay otra historia detrás de la de Mickey que tiene que ver con las personas que han mantenido a buen recaudo lo mejor de él a través de los años.

Becky Cline, por ejemplo, es una de las guardianas más leales de Mickey. Ella es la jefa del archivo (Walt Disney Archives) desde hace 29 años y conoce los secretos del ratón que se cuentan a través de una increíble colección con los productos que Mickey Mouse ha generado a lo largo de sus 90 años.

“He estado aquí con los directores de arte cerca de 29 años, así que sé mucho sobre Mickey. Las figuras coleccionables salieron de las primeras animaciones y cuentan un poco la historia de Mickey Mouse. Todo lo que no está directamente con la historia de las caricaturas está aquí en la colección. Figuritas, merchandise, comics. Todo lo relacionado a los procesos de creación está aquí”, relata Cline a La República desde sus dominios en Disney Animation Studios, en Burbank, California.

“Una de las características más importantes de Mickey Mouse es su estrellato inmediato. Fue lanzado en 1928 y fue una ganga. Le caían ofertas de todos lados y, como necesitaba el dinero, lo tomaba. 1930 fue un gran año para los coleccionistas: salía la primera mercadería de Mickey Mouse”, cuenta.

En esta fastuosa colección también conservan los primeros guiones y storyboards de sus caricaturas. “El primer amago de storyboard en Disney está aquí, y no es muy diferente de una pizarra, solo que esta vez dibujaron las secuencias en orden y pusieron el texto que indicaba lo que pasaba en la caricatura. El guion que tenemos fue sacado de la oficina de Walt Disney. De todo lo que había, conservamos bien este. Es muy especial porque fue el primero. Lo encontramos luego de 40 años de que se estrenara Mickey”, revela Becky mientras también muestra un tablero para escuela muy antiguo, que encontraron hace poco en una tienda y lo sumaron a la colección.

También figura la primera publicación física de un libro de Mickey Mouse que data de 1930, un libro verde de actividades que cuenta la historia del ratón. “También hay libros pequeños que adentro no tienen mucho de interesante, pero la gente los colecciona por las cubiertas”.

Todo lo que está allí es valioso y preserva una parte de la vida de Mickey. Por supuesto que se lucen los primeros peluches, un legado invalorable. “En 1930 había una mujer que amaba Mickey y decidió que quería hacer muñecos de él. Llegó al estudio y con ayuda de los animadores pudo crear el primer muñeco; le gustó al equipo y empezaron a producirlos. Se volvieron tan populares que la mujer terminó viviendo cerca al estudio para poder seguir creando tantos muñecos como pudiera”, cuenta Cline. En un rincón también encontramos triciclos y otros juguetes para niños que fueron muy populares en los años 30, hasta que en 1950 aparecieron las primeras famosas orejas de Mickey que hasta hoy se venden en todo el mundo. “Fueron hechas para un show en 1955 en donde a todos los niños les pusieron las orejitas. La idea vino de un episodio donde Mickey se quita el sombrero y con él se quita las orejas, así que decidieron hacer sombreros de orejas”, relata.

La tarde cae en el edificio de Walt Disney Animation, es hora de marchar. Una enorme sonrisa se dibuja en el rostro de los periodistas, gracias a la magia de Mickey, ese simpático ratón de orejas negras y redondas que hizo volver los pasos a la infancia.❧