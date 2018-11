Famosa actriz de la 'La Familia Ingalls' falleció a sus 93 años [VIDEO]

"La Familia Ingalls" es considerada como una serie de culto que fue famosa durante varios años, y pese al tiempo, continúa vigente hasta las generaciones actuales. Hoy una triste noticia golpeó a los fanáticos de la historia, debido a que una de sus reconocidas figuras falleció a sus 93 años.

Se trata de Katherine MacGregor, más conocida como la señora Harriet Oleson, quien integró el elenco de la icónica serie trasmitida entre 1974 y 1983. Según revelaron los medios, la actriz falleció el martes en la casa de retiro de "Motion Picture and Television Fund" de Woodland Hills en California, según informó su portavoz, Katie Kornfield.

Como se recuerda, su personaje es uno de los más recordados a raíz de la actitud prepotente que mostraba, además robó más de una carcajada con sus peculiares gestos y forma de expresarse durante los 153 episodios en los que "Little House on the Prairie" o "La familia Ingalls" estuvo en el aire.

Sobre Katherine MacGregor

La actriz de 'La Familia Ingalls' nació en California en 1925, y pese a que tuvo éxito como actriz de teatro, su más grande papel surgió con su participación en la recordada serie, donde se consagró como la Sra. Oleson.

Como se recuerda, la actriz dejó el mundo de la actuación tras el fin de la historia y se dedicó a su familia hasta el día de su muerte, la cual dejó un gran vacío en los amantes de la recordada historia.