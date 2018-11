Adriana Lima: el ángel que colgó las alas |FOTO

La modelo brasileña, Adriana Lima, le dijo adiós a las pasarelas de Victoria's Secret, la firma estadounidense, para la cual trabajó en los últimos 19 años. Para la prensa que acudió al Hotel Plaza de Nueva York, la maniquí simplemente lució espectacular. "Marcando la pauta con su caminar: atrevido, sensual y con una cuota de picardía inigualable", reseñan.

Pero la pregunta que más de uno se hace es ¿qué hay detrás de esta despedida?. Para muchos, ya desde hace unos meses, se rumoreaba que este podría ser el último desfile de Adriana Lima. Y aunque ella misma había comentado que su idea era seguir desfilando para Victoria's Secret hasta que cumpliese 40 años, la top model 'colgó sus alas' a sus 37 años. Algo inexplicable para los fans de la considerada 'modelo más sexy del planeta' según la enciclopedia de la moda models.com y la cuarta mejor pagada en la industria de la moda según el último ranking de la revista Forbes, reseña el diario español El Mundo.

La despedida sobre la pasarela, como era de esperarse, fue con lágrimas. Adriana no pudo evitar llorar y con un gesto, uniendo sus manos, agradecer a sus seguidores. Naturalmente, Victoria's Secret no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer a Adriana las casi dos décadas de trabajo junto a ellos. Antes de que la modelo pisará la pasarela se proyectaron unas imágenes alabando su trayectoria junto a la famosa firma femenina, acompañado de un mensaje muy cariñoso "Al ángel más grandioso de todos los tiempos. Gracias". En su último recorrido, Adriana se mostró muy sonriente y agradecida con el público asistente, al igual que en años anteriores. La modelo comenzó en esta aventura de la mano de Victoria?s Secret en el año 1999 y en estos casi 20 años no ha perdido la ilusión en el momento de vestir las alas.