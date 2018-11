¿'Chabelita' le responde a su madre, Isabel Pantoja, tras sostener que se arrepiente de adoptarla?

La peruana Isabel Pantoja se encuentra festejando sus 23 años este jueves ocho de noviembre en España, pero no es ajena a las últimas noticias sobre su vida privada. Y es que el conductor del programa 'Sálvame', Gustavo González, de Telecinco España aseguró que la cantante Isabel Pantoja le dijo “maldigo el momento que adopté a Chabelita” por los escándalos de la joven.

Tal parece que el drama entre madre e hija no cesará. La joven, quien es conocida en el medio español como Chabelita, escribió en Instagram un texto y habló de los últimos rumores, ¿una indirecta para su madre?.

“Mientras uno sea feliz lo demás no debe importar. No demos importancia a lo que la gente piense o el circo que se monte. Uno sabe de qué está hecho. Pasamos por la vida solo una vez. A veces creo que la vida va demasiado rápido, otras veces creo que soy yo la que va con "prisa". Lo importante es ser feliz de cero, sin pensar las cosas demasiado, confiando, acelerando hasta estrellar”, dijo.

Pese a las declaraciones del periodista y los rumores de la cantante de Isabel Pantoja, los fans apoyan a la joven. Además, la madre de Chabelita la felicitó por su cumpleaños número 23.

“¡Muchísimas felicidades, preciosa! Feliz vida, Isa”, señaló la cantante española junto a la publicación de Instagram.

Declaraciones de Isabel

“"Maldigo el momento en que fui por esta niña al arroyo, con los disgustos que me está dando. He sacado a esta niña del arroyo y solo me da disgustos y maldito el momento en el que fui a por ella a Perú... Me está quitando la vida", fueron algunos de los comentarios que Isabel había realizado en presencia del conductor.