Idris Elba es el hombre vivo más sexy del mundo y estas fotos lo comprueban

Idris Elba ha sido elegido por la revista 'People' como “el hombre vivo más sexy de 2018” y relevó al cantante de country Blake Shelton, así lo anunció Jimmy Fallon en su programa The Tonight Show.

Idris Elba, a sus 46 años, apareció en el show nocturno estadounidense, a través de Skype desde Londres, y sonrió sin parar. Además bromeó sobre ser el hombre número 33 en Hollywood en recibir el título desde que Mel Gibson lo estrenó en 1985.

Cuando Jimmy Fallon le pidió ser un "un poco ardiente", Elba obedeció y miró pensativamente a la distancia, compartió una "sonrisa tímida", flexionó sus músculos y agradeció por el honor "increíble".

Como todos los años, la revista People entrona a los hombres más guapos del planeta y por fin se le dio ansiado título a Elba, luego de que sus fans presionen durante años. Finalmente su campaña dio sus frutos.

En la entrevista que concedió a People, Idris contó cómo reaccionó cuando le llamaron para anunciarle la concesión del premio. "Estaba como, 'Vamos, de ninguna manera, ¿En serio?' Me miré en el espejo y dije: 'Sí, hoy eres un poco sexy', dijo. "Fue una agradable sorpresa. Es un subidón de ego, por supuesto", añadió.

El actor también contó que cuando era joven lucía "muy alto y delgado", lo que significa que las damas no estaban muy interesadas en él.

Idris Elba se corona como el 33 hombre vivo más sexy de la historia, según la revista People. Es el tercer negro en formar parte de esta lista, después de Denzel Washington (1996) y Dwayne 'The Rock' Johnson (2016).

Entre los anteriores ganadores del "Sexiest Man Alive" figuran David Beckham (2015), Chris Hemsworth (2014), Adam Levine (2013), Channing Tatum (2012), Bradley Cooper (2011), Ryan Reynolds (2010), Johnny Depp (2009) y Hugh Jackman (2008), entre otros galanes de Hollywood.

Sobre Idris Elba

Idris Elba nació en Londres, pero tiene origen africano por sus padres. Su madre es de Ghana y su padre, de Sierra Leona.



Entre sus producciones cinematográficas de Elba están 'Thor: Ragnarok' (2017) y 'Vengadores: Infinity War' (2018). En televisión, Idris ha hecho la miniserie 'In The Long Run', creada por él mismo e inspirada en su propia vida y la serie de detectives para la BBC 'Luther'.



En la actualidad rueda un 'spin-off' de 'The Fast and The Furious 8', titulado 'Hobbs and Shaw', con Dwayne Johnson, Vanessa Kirby ('The Crown') Jason Statham. Para el año entrante, Elba se dejará ver en una nueva versión del musical 'Cats'.