Stephanie Valenzuela a Claudia Ramírez: "Quien quiere cámara habla del ex"

El matrimonio George Forsyth y Vanessa Terkes continúan recibiendo comentarios de las exparejas del arquero. Aunque esta vez no fue para insinuar algún tipo de acercamiento, sino Stephanie Valenzuela quiso “poner en su sitio” a Claudia Ramírez.

La modelo peruana no se guardó nada y tuvo duros comentarios contra la colombiana. Como se recuerda Ramírez reveló en “Válgame Dios” que Forsyth le habría escrito al Whatsapp días antes de su boda con la actriz. Estas declaraciones causaron gran alboroto, incluso Terkes salió a responderle.

Respecto al protagonismo que viene teniendo Claudia Ramírez, la modelo Stephanie Valenzuela dijo que “una persona que habla de su expareja es en búsqueda de atención” al ser consultada sobre lo que opina de las últimas noticias del esposo de Vanessa Terkes.

“Prefiero no meterme, pero sabemos que en este medio el que quiere cámara y atención habla del ex, así que Vanessa (Terkes) tiene razón”, mencionó.

“Yo en este caso, como no quiero atención más que para mi música, no voy a hablar de ningún ex ni hablar mal de nadie. Con la bendición de Dios estoy haciendo lo que me gusta. Y la que es feliz no habla mal de nadie”, acotó la joven que pose un gran número de seguidores en Instagram.

Stephanie Valenzuela, exnovia de George Forsyth, también habló sobre su estado sentimental aunque no brindó detalles sobre el hombre que roba sus sueños. “Estoy enamoradota. Yo hace mucho no hablo de mis novios ni lo pienso hacer. Así que se quedarán con las ganas”, indicó.