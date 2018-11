Usuarios desconcertados con Kim Kardashian tras lanzar duro calificativo contra sus amigos [VIDEOS y FOTOS]

Al parecer Kim Kardashian no se mide a la hora de hablar con sus amigos. La famosa llamó “retrasados” a sus amigos luego que ellos no reconocieran su disfraz que usó en Halloween. La propia protagonista de ‘Keeping Up With The kardashians’ colgó un video a su cuenta de Instagram y se convirtió en uno de los más vistos.

Como todos los años, la familia Kardashian Jenner hace fiesta por el 31 de octubre y cada una de las famosas llegó con sus mejores atuendos a la celebración. Kim decidió darle tributo a la despampanante Pamela Anderson mientras que su amigo Jonathan Cheban caracterizó a Tommy Lee, expareja de la modelo estadounidense.

Sin embargo, al ingresar a la fiesta los amigos de Kim Kardashian no la reconocieron y le cuestionaron por los disfraces. "Bueno gente, somos Pamela Anderson y Tommy Lee", dice en sus historias de Instagram. "¡Nadie sabe quienes somos! Ustedes son demasiado jóvenes. Esto es demasiado triste", se lamentó la esposa de Kanye West.

En otro video, Kim Kardashian le dice a su exasistente Stephanie Shepherd: "Nadie sabe quién soy. Sí, lo sé. Es retardado".

Vía Twitter, los seguidores empezaron a cuestionar la actitud de la famosa. "¡Kim debería actuar mejor! Especialmente porque es madre, simplemente agreguen esto a la lista de razones por las que no la soporto. No entiendo cómo las personas, especialmente mujeres adultas pueden pensar que está bien usar esa palabra", escribió un usuario indignado en Twitter.

"Kim Kardashian cómo te atreves a usar esa palabra. Apuesto que ni siquiera sabes lo que significa. Ofendiste a seres queridos de familias como la mía. Tienes la boca más grande que el trasero. Ignorancia", manifestó otro.

"Kim acaso no aprendiste del 'ERROR' de tu hermana cuando usó esta palabra. Cuando alguien de tu familia tenga una discapacidad, recordaré la actitud frívola que tienen las Kardashian hacia las personas con discapacidades. Tú disculpa es mierda. Eres una estúpida", señala otra usuaria.

Disculpas

Tras los comentarios en las redes sociales Kim Kardashian se disculpó. "Quiero disculparme por lo que dije en un video reciente que es inapropiado e insensible hacia la comunidad de personas con necesidades especiales", expresó la celebridad en un comunicado a E! News.