Claudia Ramírez envía contundente comentario contra Vanessa Terkes por George Forsyth

La unión matrimonial entre Vanessa Terkes y George Forsyth continúa generando una serie de reacciones entre los personajes de espectáculos, como es el caso de Claudia Ramírez, quien es expareja del futbolista y no dudó en enviar un contundente comentario en contra de la pareja del momento.

Claudia Ramírez conversó con un medio local para asegurar que la actitud de la actriz le pareció arrogante, debido a que Vanessa aseguró que "no le iba a dar luz". Ante ello, la 'colocha' le pidió que tenga más criterio al hablar porque ahora es esposo de una personalidad política.

Tras recibir dicho comentario, Claudia aseguró que "andar peleándose por un hombre es vulgar", tras el comentario de Terkes a los medios, donde aseguró que su esposo había bloqueado a la modelo de sus redes sociales.

"Que ella cuente la historia como crea correcta. Quiero paz en mi vida, una mujer peleándose por un hombre, es fatal. Le mando mucha luz y amor, porque a palabras necias, oídos sordos", manifestó Claudia Ramírez, quien considera sus palabras como una falta de respeto ya que "esas palabras no le quedan a una mujer de un político".

"Ahora que su esposo es alcalde, debería tener criterio a la hora de referirse a la gente. Uno no puede pedir respeto si no lo da. Le falta un poco de humildad en sus palabras, bastante arrogante. Además, andar peleándose por un hombre, me parece vulgar", afirmó la colocha, quien agregó que la actriz no tiene "humildad ni criterio".

Tras responder y enviar el contundente comentario, Claudia agregó que la mascota que tienen en común (con George), es de ella y no planea dárselo