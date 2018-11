Lorena Meritano, revela que tiene tumor

Malas noticias. La actriz colombo- argentina Lorena Meritano, reapareció en redes sociales y esta vez para anunciar que deberá ser operada nuevamente para que le sea extirpado otro tumor. Como se recuerda, ella es paciente oncológica, lucha donde su gran soporte han sido sus miles de fans, alrededor del mundo.

"Llevo unos días complicados con un nuevo tumor y me explicaron que parece no ser malo, después de ecografías, resonancia, visita a varios médicos, angustia, insomnio, etc", escribió la actriz en su cuenta de Twitter. De acuerdo con la recordada actriz de telenovelas, el tumor será removido en enero. Ya horas después de hacer la publicación, Meritano se volvió a pronunciar sobre el tema y contó que se trata de un tumor benigno que se encuentra ubicado en su brazo, el cual ha resultado molesto y doloroso ya que hace presión sobre un nervio.

Como se recuerda, Lorena libró una dura batalla contra el cáncer de mama, Lorena Meritano."Tengo implantes también, que me permiten utilizar mi ropa y sentirme mejor que cuando estaba plana y sin senos, pero cuando veo las cicatrices que el tiempo irá borrando me siento tan Hermosa como antes o más", ha contado en su cuenta de Instagram, donde compartió con sus fans una imagen de la reconstrucción de seno a la que fue sometida. Allí, también reveló lo complicado que ha sido toda esta etapa. "No ha sido fácil, no es fácil y no pido que lo sea, sólo estoy trabajando intensamente para dar vuelta cada miedo y momento difícil que se presenta y seguir siendo yo, cada vez más para mi y menos para el resto. Mi vida es un milagro, mi sonrisa un tesoro inmenso y tu no te mereces mis lágrimas. Soy valiente, soy hermosa y soy resiliente. Tú también. Nunca te olvides de eso. Y que nada ni nadie te hagan sentir lo contrario. No te disfraces de nada. Se tú mism@ y punto", finalizó.