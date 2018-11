Cristián Zuárez deja mal a Laura Bozzo tras difundir conversación íntima [VIDEO]

Los ataques entre Cristián Zuárez y su ex Laura Bozzo no cesan, pese a que disfrutaron de una larga duración, hoy se han convertido en enemigos que no dudan en exponer la vida privada del otro para hacerlos quedar mal, como fue el caso del excantante, quien generó indignación entre sus seguidores al exponer una íntima conversación con la conductora de televisión.

Esta vez, Cristian compartió la captura de una conversación que mantuvo con su ex Laura Bozzo, cuando aún eran pareja. Sin embargo, según Mundo Hispánico, la imagen solo se mantuvo por unas horas en su cuenta de Instagram, ya que debido a los comentarios en su contra tuvo que eliminar la imagen.

Según el citado medio, el exnovio de la conductora de Televisa publicó la imagen de una presunta conversación que mantuvo con ella el pasado 23 de setiembre del 2016, donde se revelaría detalles de su relación y los problemas de salud que había afrontado Laura Bozzo.

“Siento mucho haberte ofendido, pero ayer me vino otra hemorragia y estaba aterrada, obvio a Victoria no le puedo decir la verdad y cometí la estupidez de contarle a Ale”, dice el presunto mensaje de la 'abogada de los pobres', pero además no duda en reclamar por lo sucedido: Estoy harta, traté de cambiar, de hacer lo mejor, no gritar, apoyarte con lo de Sergio y qué logre, que me dejaras de lado para estar con él todo el tiempo”.

En dicha conversación incluso nombra a Gisela Valcárcel, debido a que Cristian formó parte de una temporada de su programa en Perú. “Hablas de ser un equipo y el único equipo que tienes es con él y siempre que tengo problemas, igual pasó en Perú, cuando salí de Telemundo y te quedaste con Gisela y a mí me duele, ok, porque me cambiaste por él”, habría dicho la figura de televisión del desaparecido Laura en América.

La enfermedad de Laura

La imagen hace énfasis en un problema de salud de la conductora, quien habría pasado duros momentos y quedaron plasmados en su mensaje. “Ahora encima enferma y aterrada reacciono mal y siento que estoy como cagad… ya me quieres botar, siete meses que ni me agarras la mano, eso no es normal, en fin suerte”.

Tras lo sucedido, Mundo Hispánico reveló que muchos de los usuarios de las redes sociales arremetieron contra Cristian Zuárez por revelar algo tan íntimo, pese a que actualmente ya no es pareja de Laura Bozzo.