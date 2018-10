Angela Leyva se enamora de basquetbolista de 18 años y lo presenta en Instagram [FOTOS]

La voleibolista nacional Angela Leyva, de 21 años, viajó a Brasil para formar parte de Osasco Voleibol Clube, uno de los clubes más poderosos de la región, sin imaginar que también encontraría el amor.

A través de Instagram, Angela Leyva se mostró muy enamorada y no tiene problemas en gritar su amor a los cuatro vientos por Samuel Evangelista Dos Santos, un joven basquetbolista muy destacado en Brasil tres años mejor que ella.

“Gracias Dios por darme una persona Increíble, te amo @samuel_evangelista_12” y “@samuel_evangelista_12 te amo mucho gracias por los momentos lindos que me haces pasar. Dios es nuestra ancla”, son algunos mensajes que le dedicó Angela Leyva a Samuel Evangelista Dos Santos, quien tiene 18 años.

Así como su novio, Ángela Leyva -quizá- la mejor jugadores que hoy tiene la selección peruana de vóley ha compartido en Instagram algunas fotografías románticas protagonizadas por ella y su novio, quien también cumple años en noviembre.





En una entrevista pasada, Angela Leiva se mostró muy feliz por lo que ha aprendido en Brasil en los dos últimos años. “He aprendido a valorar mucho más los valores que en casa me brindaron. En el tema deportivo, la liga brasileña me ayuda día a día a mejorar mi técnica y nunca rendirme ante los tropiezos que todos podamos tener”, dijo para El Comercio.

Al ser consultada sobre cómo define su estadía en el Osasco brasileño, la voleibolista de la selección señaló: “Ha sido y es un paso importante en mi carrera profesional y no solo en el plano deportivo, sino como persona. Vivir lejos de mi familia me ha permitido ser más independiente y a madurar en muchos aspectos que, reconozco, no eran mi fuerte, ja, ja, ja. Estoy muy feliz de jugar en Osasco y espero seguir cosechando junto a mis compañeras más triunfos con el club”.

