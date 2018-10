Robin Wright: "Le daremos a los fans lo que quieren"

"Mi turno", la frase con la que cierra la quinta temporada de 'House of Cards', ahora, parece haber sido una premonición de lo que vendría. Con esa escueta, pero fuerte frase, Claire Underwood (Robin Wright) miraba sentada en la Oficina Oval por primera vez a la cámara, como antes hacía Frank (Kevin Spacey), en los maliciosos susurrros en los que revelaba su verdadera personalidad a los espectadores. Es que la serie que regresa a Netflix, el viernes 2 de noviembre, siempre se ha construido alrededor de estos dos magníficos personajes, y la química que mostraban en pantalla los actores, se sabía, iba a terminar con uno de ellos fuera de la ecuación.

Aunque la salida de Frank de la serie, no se dio de forma programada, sino que fue más una huida debido a todo el escándalo tras conocerse las denuncias de abuso que se informaron a fines del año pasado, terminando con la carrera de Spacey. La prensa, ha sentenciado que "Ahora es el turno de Claire, y con ella de Robin Wright, la magnífica actriz que la interpreta. Aunque regresar al set de filmación de la serie, sin Spacey, no fue tan duro como se podría imaginar". Y a la actriz ha dejado en claro en las entrevistas que "Todos somos una familia muy unida en ese programa y todos estábamos tan dedicados a sacar lo mejor de 'House of Cards'. Lo que eso significaba era que teníamos que cerrar esto. Darle a los fans lo que quieren", dijo Wright a Variety, durante la presentación de la esperada producción en Los Angeles.

"Lo más importante -continuó Wright- era por qué no darles a estas personas que tenían empleos la seguridad que esperaban y merecían". Así, Robin Wright se despide de este personaje que le dio tres nominaciones a los Globo de Oro, ganó una vez, y cinco a los Premios Emmy, una por cada temporada. Un personaje maquiavélico y carismático por partes iguales que desde las sombras construía las bases para su carrera en la política, cosa que finalmente sucede en la quinta temporada.