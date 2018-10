Keira Knightley: "Seguiré alzando la voz y gritando que tengo ideas"

"Mi mamá me ha dicho toda la vida: ‘Keira, alza la voz y grita hasta que la gente te escuche’", ha dicho Keira Knightley durante una entrevista realizada en Toronto. "Vivo con ese lema, y seguiré alzando la voz y gritando que tengo ideas, que quiero trabajar, que quiero mejorar", sentencia la actriz de 33 años, quien no está lita para dar consejos propios, pero sí, para compartir los de su progenitora, la actriz, dramaturga y guionista Sharman Macdonald.

Después de haberse forjado una carrera con filmes dramáticos de época, sería comprensible que Knightley se resistiera a ofertas de hacer más películas de ese género. En efecto se rehúsa, dijo… hasta cierto punto. "Me ofrecen proyectos de época y digo: '¡Ah, no! No puedo hacer otro. No puedo'", admitió la actriz. "Sin embargo, después pienso: ‘¡Pero de verdad me gustan!'". "Son los mejores personajes que me han ofrecido, y siempre escogeré los mejores, sin importar si debo usar un vestido largo o corto. También he encontrado varias maneras de evitar usar un corsé", agrega. "Ya casi no se usan los corsés. Puedes ponerle varillas al vestido para no tener que usar uno de verdad".

El atractivo de los dramas de época, añade, es la perspectiva fresca que brinda mirar al pasado y analizar de dónde venimos. "Hacer que el pasado cobre vida es como resucitar a los muertos", comentó. "Me encuentro con que mi imaginación se vuelve loca. Pienso: 'Dios, traigámoslos de regreso y aprendamos de ellos'", agregó.