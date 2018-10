Bad Bunny, le responde fuerte y claro a una maestra que criticó letra de sus canciones

Una vez más, el reguetonero Bad Bunny se ha visto envuelto en una polémica. Todo se inició cuando una maestra puertorriqueña lo criticó por sus controversiales letras en sus canciones que, asegura, destruye la mente de los jóvenes. Se trata de Valley Jessiesther, quien escribió una controversial carta para el cantante, en la que expresaba su frustración por el poco interés de sus alumnos en querer aprender y señala que ellos valoraban más las canciones del artista.

"Mientras trato de construir mentes, usted las destruye", dice una parte de su escrito. "Y dígame usted. ¿Cómo logro yo inspirar a mis estudiantes a que estudien? ¿Cómo? Cuando en este mundo de fantasía virtual y relaciones electrónicas lo ven a usted como un dios", prosigue en su carta. Ante ello, Bad Bunny no se quedó callado y respondió a través de sus redes sociales, con una carta de tres páginas los señalamientos de Jessiesther, señalando que él no es el secretario de Educación.

"¿Qué tengo que ver yo con su currículo o con su objetivo de enseñar? Pertenecí al cuadro de honor con promedio de cuatro puntos hasta la escuela superior donde llegan los 16 y sólo quieres hacer chistes, joder y conseguir una chica. Pero nunca abandoné mis estudios y me gradué con buenas notas", explica en la carta. "¿Sabe en qué no estoy de acuerdo con usted? En que me quiera echar la culpa de la posible ineptitud suya (sólo supongo), de la ineptitud del gobierno y del pésimo sistema educativo de mi país", agrega con contundencia. El mediático cantante, también se refirió a las letras de sus canciones y sus palabras fueron inesperadas: "Le confieso otra cosa, y es que en el fondo de mi corazón a veces no me siento tan orgulloso de algunas de mis letras, pero si de algo estoy seguro es que jamás tendré la culpa de un problema que existe antes de que Bad Bunny existiera", señaló.