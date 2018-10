Hija de Michael Jackson posa desnuda junto a su mascota y es criticada en Instagram

Una nueva polémica ha provocado la fotografía de Paris Jackson, donde aparece mostrando de más junto a su mascota. La hija de Michael Jackson es conocida por sus constantes controversias, ya sea posando desnuda en redes sociales o al hacer referencia de la “relación especial” que tiene con su padrino de bautizo, Macaulay Culkin.

Desde su cuenta de Instagram, la hija del ‘Rey del Pop’ compartió un retrato en la que aparece sin 'brasier', cubriendo sus senos con los brazos y estampando un beso en la cara de su perro. La foto consiguió cerca de 200 mil Me Gusta o Corazones.

En otras plataformas de redes sociales, se armó un gran debate por la atrevida postal. Los internautas principalmente mostraron su indignación por incluir en su foto a su mascota.

Mientras algunos lanzaban duros comentarios contra Paris Jackson, otros intentaban defender a la hija de Michael Jackson.

Paris Jackson sobre su desnudo

“El cuerpo humano es algo hermoso y no importa los ‘defectos’ que tengas como cicatrices, libras de más, estrías, pecas, lo que sea, es hermoso igual y debes expresarte como te sientas cómoda”, declaró la joven, según recoge People en Español.

“Si les molesta a algunos de ustedes lo entiendo y los invito a no seguirme más, pero no puedo disculparme por esto de ninguna manera. Es quien soy y me niego a mantener mis creencias en secreto”, agregó, Paris Jackson, primogénita de Michael Jackson, quien comparte diversas fotografías junto a sus mascotas (al menos tiene tres perros, según sus fotos en Instagram).