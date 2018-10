Laura Bozzo toma radical decisión tras ser amenazada por Cristian Zuárez

Busca asesoría en México. La abogada Laura Bozzo se encuentra trabajando una defensa con un bufete de abogados para poner un alto a las recientes acciones que tomó su expareja, el cantante argentino Cristian Zuárez, quien no ha dudado en aparecer en medios de comunicación para revelar presuntos secretos de 'la abogada de los pobres'.

Recientemente, un medio local (Trome) se comunicó con el representante legal de Laura Bozzo en México, José María García Gonzales, el experto en leyes adelantó cuál sería el paso que iban a realizar para evitar que el ciudadano argentino Cristian Zuárez siga atentando contra la privacidad y tranquilidad de la abogada.

“La señora Bozzo acudió a mi despacho para exponer su caso, y a la luz de las pruebas que tenemos desde el 25 de septiembre del presente año, se determinó que el señor Cristian Zuárez la amenaza y extorsiona, por lo tanto, se le ha hecho una denuncia penal ante el Ministerio Público mexicano”.

Sobre la denuncia que presentará Laura Bozzo contra su expareja se conoce que está bajo la tipificación de amenaza y extorsión. En la entrevista se precisa que la decisión será notificada a Zuárez, quien radica actualmente en Estados Unidos. Se estima que a inicios del mes de noviembre él ya tendrá en sus manos el expediente completo de las razones por las que está siendo demandado.

Sobre la indemnización que solicitó Cristian Zuárez por haber cuidado de Laura Bozzo se conoce que esta no procedería ya que "no existió un concubinato", además, él no estuvo impedido físicamente ni dejó otras responsabilidades para dedicarse exclusivamente al cuidado de su expareja y casa.