Fernanado Carrillo le propuso matrimonio a Adela Noriega pero tuvo un "no" como respuesta

Actor venezolano Fernando Carrillo y la actriz mexicana Adela Noriega son muy recordados por la telenovela 'María Isabel' en 1997, pues ambos formaron una linda pareja como parte de su rol como protagonistas.

Sin embargo Fernando Carillo quiso dar el salto de la ficción a la realidad con esa relación sentimental, que ahora ha venido revelando distintos detalles sobre el amor que tiene hacia su novia desde que participaron en la novela. "Me enamoré perdidamente de ella. Me robó el corazón", señaló alguna vez en un programa radial.

Esas muestras de cariño que ambos expresaban en la telenovela, e incluso la propuesta de matrimonio que le hizo Ricardo Mendioala (interpretado por Fernando Carrillo) a María Isabel (personificado por Adela Noriega), estuvo muy cerca de convertirse en una historia real.

Así lo reveló el mismo actor, quien contó que estuvo tan interesado en Adela Noriega que hasta le pidió la mano, y recurrió al hermano de la actriz para que sea cómplice de esta propuesta de matrimonio.

"Le propuse matrimonio. Me llevé a su hermano Alejandro a Los Ángeles, a Beverly Hills, a comprarle un anillo de compromiso", detalló el actor de 52 años en una entrevista con Univisión Entretenimiento.

"Recuerdo que me escapé un fin de semana con Alejandro, hermano de Adela Noriega, a Los Ángeles. Entando en Bverly Hills fuimos a comprar el anillo, él no sabía nada pero me apoyó, yo volví a grabar con Adela el lunes siguiente y ahí se lo pedí", añadió la estrella de Televisa Fernando Castillo.

Pero para decepción de la estrella de las telenovelas, Adela Noriega le dio un "no" como respuesta. Y pese a ello, Fernando Castillo continuó con la relación.

"En cuanto me arrodillé y le mostré el anillo, ella me dijo que no muy lindamente y, ¿te confieso algo?, de alguna manera yo estaba seguro que me iba a decir que no y -ahora lo veo- mi miedo era que fuera a decir que sí", comentó.