Plácido Domingo, debuta en el cine como comediante

El tenor Plácido Domingo, se sumó a rodar la comedia española 'Los Rodríguez y el Más Allá', que se distribuirá en España, Latinoamérica y Estados Unidos. A sus 77 años de edad, el famoso tenor se resiste a aminorar la marcha y continúa inmerso en numerosos proyectos, en particular éste, de cuyos fondos una parte tendrá fines benéficos, para los niños afectados por el cáncer. Según se informó, Domingo, no dudó en participar en el largometraje, dirigido por Paco Arango ('Lo que de verdad importa'), cuando éste le explicó el carácter caritativo del proyecto. A su lado, participan figuras de la talla de: Rossy de Palma y Geraldine Chaplin.

"Paco Arango me contactó y me explicó antes que nada la razón por la que él hace cine, la razón por la que hace películas, y es por su grandísimo altruismo, su interés en ayudar a niños y adolescentes a los que la vida no ha tratado muy bien desde el nacimiento", aseveró Domingo. "'Por supuesto', le dije. 'Dime de qué se trata y trataré de estar con ustedes'", añadió. Para Plácido Domingo, uno de los aspectos más importantes de 'Los Rodríguez y el Más Allá' "es que es una película para todas las generaciones, desde los abuelos hasta los nietos, y con mucho ingenio, lo que contrasta con lo que se suele ver en los cines en la actualidad. Hay tantas películas que se hacen al año... muchísimas extraordinarias, otras con demasiada violencia. Esto es algo que divierte e instruye también", aseguró.

El director, por su lado, señaló que "Es una comedia que va a recorrer el mundo con un propósito muy importante, aparte de hacer reír, que es ayudar a luchar contra el cáncer infantil por todo el mundo". Como se recuerda, con su última película, 'Lo que de verdad importa', consiguió donar cuatro millones de dólares a menores con esa enfermedad. La película narra las aventuras de una familia corriente, los Rodríguez, cuya vida da un vuelco cuando descubren que el difunto abuelo era en realidad de otro planeta y que, por si fuera poco, ha dejado en la casa familiar una puerta cósmica por donde acceder a su mundo.