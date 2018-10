Jessica Newton enfrenta a 'Peluchín' por querer a Yahaira en el Miss Perú [VIDEO]

Yahaira Plasencia se ha convertido en blanco de terribles ataques a raíz de las palabras de Jessica Newton, quien reveló sus ganas de tenerla en el Miss Perú. La idea no fue del agrado de Rodrigo González, quien no dudó en expresar su rechazo absoluto, provocando una contundente respuesta por parte de la organizadora.

Como se recuerda, hace algunos días en 'Válgame Dios', la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, dejó sorprendidos a todos los panelistas del programa al confirmar su gusto por la salsera, incluso afirmó que sería una buena candidata en el certamen de belleza.

Tras ser consultada al respecto, Yahaira Plasencia no dudó en dedicarle grandes palabras a la exmodelo, quien la tiene en la mira del concurso. Es una mujer muy inteligente, muy linda, muy culta es una mujer completa y yo le agradezco mucho por sus palabras... No he pensado en el Miss Perú, no es lo mío. (si es que me invita) tendría que pensarlo", reveló la 'reina del totó' para las cámaras de Latina.

Rodrigo se mostró sorprendido en el programa y no dudo en ironizar sobre Yahaira en un concurso de belleza, a tal punto de provocar las duras palabras de Jessica, quien no solo saltó en su defensa, sino también destacó sus cualidades y pidió que eliminen los estereotipos en las candidatas.

Sácate los estereotipos Rodrigo, yo creo que esa niña bien entrenada haría un gran papel. Es una mujer guapa, una mujer peruana, no entiendo por qué se horrorizan tanto. Hay distintos tipos de mujeres en el país, por qué a un tipo de mujer peruana le vamos a decir 'tú no'...Hemos tenido misses orientales, miss morenas, misses súper latinas, selváticas", resaltó.

Jessica Newton dejó en claro que ella no vive de la prensa, por ello siempre dice lo que piensa, y Yahaira está en su mira para el Miss Perú.