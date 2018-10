Cardi B posa como Dios la trajo al mundo y remece Instagram [FOTO]

Cantante estadounidense Cardi B inició la mañana compartiendo una impactante fotografía que sus fieles seguidores de Instagram le han escrito todo tipo de comentarios debido al diminuto bibkini que la artista musical tiene puesto, que por cierto deja poco a la imaginación.

Más allá del particular look que la intérprete de "I like it" (trenzas largas, aretes grandes y maquillaje suave), los usuarios de la citada red social quedaron impresionados por la poca poca ropa que tiene puesto Cardi B. Una fotografía que en solo 13 horas alcanzó los poco más de 1 millón de 'me gusta'.

Esta rápida reacción que tuvieron sus seguidores de Instagram fue por lo semidesnuda que la cantante posa para la instantánea, ya que deja ver el pircing que lleva en el ombligo y el tatuaje que tiene en el muslo.

"No quiero llamar la atención, pero ... la parte de arriba de tu bikini es pequeña pero pequeña", "Así que esta es la publicación que he estado esperando desde que descubrí que tengo el mismo cumpleaños con CardiB !!!!! Nosotros Libras somos los mejores !!!!!!! Te amo Cardi Cardi. Mi cumpleaños es el 11 de octubre también ... ¡tu número 1. Fan de África aquí!", fueron algunos de los mensaje que Cardi B recibió en Instagram.

Muchos de ellos se mostraron emocionados porque en unos días Cardi B cumplirá un año más de vida por ello no duraron en escribirle hermosos mensajes previos a esta importante fecha de celebración.

"Feliz cumpleaños mami cardi!. Te quiero mucho y te deseo el mejor cumpleaños de tu vida porque lo mereces", escribió un fiel seguidor de la cantante.

Y así como están pendiente de la cuenta de Instagram de Cardi B, de seguro lo estarán durante la emisión de los Premios American Music Awards 2018, que se llevará a cabo dentro de unas horas.