Olga Tañón: Dará concierto en Lima

La puertorriqueña Olga Tañón, vuelve a Lima para un concierto en diciembre en el Parque de la Exposición. Según la producción, la 'Mujer de Fuego' ofrecerá un setlist con sus éxitos y los temas de último álbum 'Olga Tañon y Punto', que forman parte de las listas musicales de Billboard. La gira continúa este mes por Nueva York, Tampa, Orlando y Miami.

Tañón en asidua a Lima e incluso ha sido imitada en varias oportunidades en el reality 'Yo soy'. Ha llenado el Estadio Nacional junto a Don Omar, Marc Anthony y también el Jockey Club con 'Justos en Conciertos', junto a Juan Luis Guerra. Su fama y trayectoria, la ha llevado a recibir las llaves de la Ciudad de Orlando y ser nombrada con un día honorífico como 'El Día de Olga Tañón', en setimbre.

Figura de la música latina, la cantante cumple el tour 'The One & Only' con el que recorrerá varios países de América Latina. Reconocida además por su activismo, hace unos días, Tañón rindió homenaje al pueblo venezolano. "Hermanos venezolanos el destino siempre nos une y jamás nos separará. Fe y voluntad serán la clave de la unión de su maravilloso pueblo. Cuentan conmigo para lo que sea porque soy una puertorriqueña, orgullosamente venezolana”, escribió en su cuenta en Instagram.

Datos: Concierto el 15 de diciembre. Las entradas estarán disponibles en Teleticket y tendrán descuentos en preventa.