Hermana de Demi Lovato revela cómo va la recuperación de la estrella del pop

La actriz Madison De La Galarza, hermana de la cantante Demi Lovato, revela algunos aspectos con respecto al estado de salud de la artista estadounidense, quien hace más de un mes fue internada a un centro de rehabilitación tras sufrir de una sobredosis, presuntamente de heroína, que casi termina con su vida.

El pasado 24 de julio la cantante estadounidense fue ingresada de emergencia a un hospital de Los Ángeles (Estados Unidos) tras haber sido encontrada inconsciente en su casa por una aparente sobredosis de estupefacientes. Tras unos días de internamiento, la artista de 25 años, fue llevada a un centro de rehabilitación, y desde entonces las noticias sobre Demi Lovato fueron pocas.

Ahora, su hermana Madison De La Galarza dijo que la intérprete de "Sorry not sorry", está muy dedicada a este proceso de rehabilitación por lo que tanto ella como su familia se sienten orgullosos con la actitud de la cantante.

"Demi está muy bien. Esta trabajando muy duro en su sobriedad y todos estamos muy orgullosos de ella, ha sido una locura para nuestra familia. Ha sido demasiado. Cada que pasamos algo [como familia], salimos del otro lado cien veces más fuertes que antes y estamos agradecidos por todo, por todas las cosas pequeñas", dijo la joven de 16 años en una entrevista para Millenial Hollywood.

La actriz también contó qué es lo que quiere hacer la estrella del pop luego de rehabilitación. "Estoy muy emocionada de...hay muchas cosas chiquitas. Sé que no suena como algo grande, pero de is a Menchie's [lugar de helados]. Honestamente, a mi me gusta más Pínkberry, pero a ella le gusta Menchie's y usualmente vamos ahí", añadió Madison de la Galarza, hermana de la cantante Demi Lovato.

Madison de La Galarza, hermana de la artista estadounidense Demi Lovato.