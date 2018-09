Nacho Vidal revela increíbles detalles de su hijo transexual y emprende campaña [FOTOS]

Nacho Vidal, actor de cine para adultos y empresario español, ha emprendido una campaña que busca frenar la discriminación y entender a los niños transexuales. El también director habló sobre su hija Violeta, quien inspiró a crear un libro que acaba de ser publicado con el nombre: "Mi nombre es Nacho Violeta", escrito por Santi Anaya.

En una reciente entrevista para El País, la figura de cine para adultos reveló que su hija, nacida con aspecto de niño hace 11 años y que fue llamado Nacho, "es una niña con pene".

Nacho Vidal explicó que han creado el libro junto al escritor Santi Anaya para hacer visible la situación de los menores transexuales.

"Nosotros vimos un documental cuando mi hija tenía seis años que fue el que le hizo decir: 'Yo soy así, esto es lo que me pasa a mí'. Si nosotros no hubiéramos visto el documental, igual ella tendría ahora 11 años y seguiría llamándose Nacho. Fue gracias a eso que investigamos más y dimos el paso", argumentó.

Nacho Vidal detalla que su hija "es la delega de clase, todos votaron por ella, es querida por todo el mundo. Nosotros no tenemos ningún drama en casa", siendo una de las razones por la que abandonaron la asociación religiosa Chrysalis.

Nacho Vidal criticó a los grupos LGTBIQ por "tratar de imponer las cosas" con la siguiente argumentación válida desde su punto de vista.

"Imponen demasiado las cosas. Yo no puedo imponer a nadie hacer nada. Por ejemplo, el día que yo vi lo del autobús de Hazte Oír monté en cólera. Pero luego me relajé y pensé: tiene todo su derecho. Si tú no quieres educar a tu hijo en la diversidad, yo no tengo que respetarlo porque es tu hijo", agregó.

Pese a que Nacho Vidal viene de una familia que en parte forman el Opus (grupo religioso), Violeta ha sido bien aceptada sin problema alguno. "Tengo una familia que es del Opus y no ha habido ningún problema.Violeta es una niña que cuando la conoces te enamoras. No ha habido ningún drama, el único fue que mi mujer se sintió muy mal por haberla tenido tanto tiempo vestida de niño y no escucharla. Era muy femenino, le gustaba el rosa...pensábamos:' El niño va a ser gay'".

En esa misma línea, el actor de cine para adultos dejó un gran mensaje para la sociedad y aquellos padres que pasan por este tipo de dilema sin entender en lo mínimo a los menores.

"Yo siempre le digo: si no te quieren como eres, no vale la pena. Que es una frase que está en la portada del libro. Yo les enseño a mis hijos a que les entre por un oído y les salga por el otro. Les digo que no intenten gustar a todo el mundo. Yo voy con los que me quieren.Yo vivo en el mundo del no absurdo. Si pido respeto hacia mi hija, yo tengo que tener respeto por los demás, mientras no le pongan un dedo encima", apuntó.

(Foto: Instagram)