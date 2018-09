“Me enorgullece que me llamen latino”

Diecisiete años después, en febrero, David Bisbal cantó a capela en la final de ‘Operación triunfo’, el reality que lo llevó a la fama. La primera edición no la ganó, pero el almeriense ha sido la figura más famosa del programa. En ese entonces, intentó entrar al casting, pero como no lo llamaron, asistió a una “repesca” en Barcelona.

“Aparecer en ‘Operación Triunfo’ fue un cambio muy fuerte, bastante radical. No fue fácil. Y, en cuestión de música, creo que mi carrera ha sido (a partir de eso) muy divertida, porque no me he quedado en un género musical, he podido ir experimentando”, comenta por teléfono.

Su carrera ha ido de los ritmos latinos al pop y de “lo acústico al sonido más electrónico”. Pero se siente un latino más durante sus presentaciones en Europa. “Ahora estoy de vuelta a esa rumba latina (ríe). Al final, uno vuelve, como al principio de mi carrera. En Rumania, por ejemplo, dicen ‘David Bisbal es latino’. Eso me gusta, me da orgullo”.

Bisbal lanza hoy ‘Perdón’, una canción con Greeicy, la figura colombiana del género urbano. “Tiene mucha esencia de los primeros discos. Esas guitarras flamencas están muy presentes y sobre todo muy fusionadas con un sonido latino. Espero que también, la gente aproveche de pedir perdón con esta canción”.

El español considera que la música se trata de eso, de reinventarse. “Se trata de unir a la gente, de comentar con la letra, que la gente la pase bien. Es un lenguaje muy importante, y al final es tratar de innovar con la música, fusionar, invitar a otros artistas, poner lo antiguo con lo nuevo”.

La televisión, una oportunidad

Desde la primera edición de ‘Operación Triunfo’ para adelante, Bisbal también ha sido jurado de realities, pero cree que hay otras cosas que hacen que un artista sea vigente. “Son las ganas de seguir formándose, de ganarte el respeto. El hecho de participar en un programa de televisión no me iba a asegurar un carrera de por vida, me dieron una oportunidad. No es suerte, aunque hay mucha gente que lo llama suerte, pero a mí me gusta llamarlo constancia, trabajo y dedicación”.

Convertido también en un personaje de televisión a inicios del 2000, cuando había publicaciones sobre su vida sentimental, Bisbal reconoce que la fama lo abrumó. “El trabajo de la música es muy bonito, pero es muy rudo en muchos aspectos, tienes que dejar a tu familia afuera. También la fama y la opinión pública son algo a lo que te tienes que acostumbrar, ojo. No creo que toda la gente se pueda acostumbrar a la opinión pública, pero la verdad es que creo que yo lo he manejado muy bien, he sido siempre un muchacho muy tranquilo, muy organizado. Así que tampoco me he metido en camisa de once varas (ríe)”.

Casado en julio con la venezolana Rosanna Zanetti, Bisbal dice que está viviendo un buen momento en su carrera y en su vida personal. “Estoy en un equilibrio fantástico y eso también me hace estar siempre con una sonrisa en la boca.¡Todo tiene que ver!”. Para su próximo disco, adelanta, tendrá más colaboraciones internacionales. Mientras tanto, espera poder cantar en vivo cada tema. “No descartó la posibilidad de volver a Perú pronto, a Sudamérica, porque, independientemente de hacer canciones nuevas, para mí lo más importante es defenderlas en los conciertos en vivo”.

Si se trata de duetos, no descarta tampoco que incluya a un artista peruano. “Me encantaría y creo que el tiempo va a hacer que eso sea posible. Tenemos, sobre todo, muchas cosas en común”. Con Eva Ayllón ya cantó en vivo ‘Dígale’ en su concierto del 2015. “Me encanta Eva, es ¡uf! una eminencia”. ❧