Expulsan a Chabelita de reality tras llamada de Isabel Pantoja [VIDEO]

La peruana Isa Pantoja, la hija adoptiva de Isabel Pantoja, este jueves se convirtió en la primera participante eliminada del exitoso reality español “Gran Hermano VIP”, en la que se tuvo que enfrentar por los votos del público contra Miriam Saavedra, otra peruana que también ha logrado popularidad en España.

En la tercera gala del reality show que emite Telecinco y que se desarrolla en una casa en la sierra madrileña. La popular ‘Chabelita’ no pudo contra Saavedra y tuvo que despedirse del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez.

Pero su expulsión no fue lo que más le dolió. Antes de que abandone la casa de Guadalix de la Sierra, Isa escuchó la llamada de su madre, la cantante española Isabel Pantoja, a 'Sálvame'.

La joven que nació en Perú no soportó el dolor y se derrumbó al escuchar que su madre se muestra preocupada por la vida que llevaba Chabelita. Para la joven, el arrebato de su madre le perjudicó y no le permitió seguir en el reality.

"Mi madre nunca me había dicho esas cosas a mí directamente. Ahora entiendo muchas cosas. Una de ellas es que estoy aquí hoy. Espero que me pueda explicar todo", dijo la primera expulsada de 'GH VIP'.

Hecha un mar de lágrimas, la joven aseguró que siempre "le ha faltado complicidad con su madre" y consideró que no fue el momento correcto para hablar de ella a nivel nacional.

"He tenido todo lo que he pedido, he sido una niña muy caprichosa, todo lo que he pedido me lo daban. Pero me ha faltado esa complicidad con mi madre. No digo que no tenga razón ni que sufra como madre, pero no era el momento para hacerme eso públicamente sabiendo que estoy en un concurso por mi hijo".

Su sentida respuesta no acababa ahí. Isa Pantoja también dejó entrever que le faltó amor. "Lo único que sé, es que tengo un hijo de cuatro años y le voy a dar todo el amor que a mí me ha faltado", añadió Chabelita aún en shock.

Cabe indicar que en su lugar queda el cantante Omar Montes, quien tuvo una relación con Isa Pantoja y con la que acaba de terminar, tras ver unas comprometedoras escenas bajo el edredón con Asraf.