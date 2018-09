¿Por qué Renato Bonifaz fue sindicado de haber grabado a Manuel Liendo Rázuri?

Rompe su silencio tras ser sindicado como la persona que grabó a Manuel Liendo Rázuri en San Isidro. En una entrevista con el noticiero '24 Horas', el actor Renato Bonifaz descartó ser la persona que grabó al sujeto que insultó, escupió y amedentró con un arma de fuego a un conductor el pasado martes.

Renato Bonifaz pidió a Manuel Liendo que se retracte de sus declaraciones en el programa ‘Válgame Dios’ y que se dé cuenta que no fue él la persona con la que protagonizó una acalorada discusión en la vía pública y a plena luz del día. “Yo le pido al señor que se rectifique, que me vea la cara y se cuenta que no soy yo. Yo no he estado en San Isidro ese viernes, estuve en Chacarilla”, sostuvo.

El artista peruano no tuvo problemas en asegurar que nada justifica que Manuel Liendo Rázuri haya amenazado a una persona con un arma de fuego, pero descartó que se haya tratado de una emboscada política pues él no se prestaría para realizar ese tipo de actos. “No lo necesito, vivo tranquilo, nada más lejano de la realidad”, concluyó para las cámaras de Panamericana Televisión.

No todo quedó allí. Debido a los insultos que recibió en las redes sociales, el actor se presentó en el set del programa ‘24 Horas’ y se manifestó firme en su postura de desconocer al sujeto. “No tengo idea quién ha grabado, no sé de dónde ha salido esa información, no sé de dónde el señor alude que es mi cara o que me ha visto (…)”, expresó.

"Es totalmente deplorable lo que ha pasado en esa situación, entonces yo lo único que quiero es no tener que estar ligado a absolutamente nada que ver con esto", añadió Renato.

El artista peruano dio detalles de cómo se generó tal confusión. Para él, todo se trataría de un malentendido, pues el mismo día que se produjo este violento accionar en San Isidro, él publicó en su Instagram una serie de vídeos, donde se quejaba de los trámites burocráticos que un ciudadano debe afrontar en una delegación policial.

"Me preguntó ¿por qué hacer trámites en una comisaría, trámites notariales, trámites en general de cualquier tipo, deben ser tan burocráticos? Y nunca hay alguien que te diga información exacta de lo que debes hacer, por eso tienes que regresar 20 veces", se le puede escuchar en una de las grabaciones.

Por otro lado, también se pronunció sobre Luis Alfonso Morey, abogado de la persona que registró aquel momento. En vez de revelar la identidad del conductor, el especialista no descartó que Renato Bonifaz sea su patrocinado. "No sale a decir que no soy yo. Deja a entrever que es probable que sea yo, algo que me parece un poquito irresponsable de su parte", sostuvo algo indignado.

Como se recuerda, Manuel Liendo Rázuri se hizo conocido por protagonizar un polémico accionar en el distrito de San Isidro, donde insultó, escupió y amenazó con un arma de fuego a un conductor que le reclamó una falta de tránsito, sin imaginar la violenta reacción del anciano, por lo que no dudó en grabarlo.