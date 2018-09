Fiscal pide entre 5 y 10 años de prisión para el actor Bill Cosby

Fiscales pidieron este lunes (24 de setiembre) a un juez que sentencie a Bill Cosby entre cinco y diez años de prisión efectiva por drogar y abusar sexualmente de una mujer. La defensa del comediante de 81 años argumentó que el actor está demasiado senil y frágil como para pasar cientos de días en la cárcel.

Joseph Green, abogado del veterano actor Bill Cosby, presentó sus alegatos aduciendo que el comediante no podría valerse por si mismo si lo pusieran tras las rejas o bajo arresto domiciliario.

"¿Qué hace un hombre de 81 años en presión?", cuestionó el abogado defensor de Bill Cosby en el primer día de la audiencia del actor, quien está ciego y depende de otros. "¿Cómo se defiende de personas que intentan extorsionarlo o caminar al comedor?".

En tanto, el fiscal de distrito del condado de Montgomery, Kevin Steele, explicó que Cosby, a pesar de su avanzada edad, es capaz de drogar y abusar de mujeres. La sentencia debería enviar un mensaje a otros.

“Pese a las tácticas de intimidación, pese a los equipos de relaciones públicas y a otras personas que tratan de cambiar la óptica, como dijo un abogado de la defensa, la conclusión es que nadie está por encima de la ley. Nadie”, argumentó Steele.

El juez Steven O´Neill, a cargo del caso, sentenciará a Bill Cosby este martes. El artista de TV una vez conocido como el Papá de América por su interpretación estelar en "El show de Bill Cosby" podría ser la primera celebridad que sea enviada a la cárcel por el movimiento #Metoo, que busca frenar el abuso contra las mujeres.

Como se recuerda, Bill Cosby fue hallado culpable en abril por abusar de la administradora del equipo de baloncesto de la Universidad de Temple, Andrea Constand, en su mansión ubicada en un barrio de Filadelfia en 2004.

Andrea Constand rindió su declaración en dos juicios que duró varias horas, el primero de los cuales concluyó sin que el jurado tenga un veredicto, la víctima argumentó este lunes solo dos minutos.

“El jurado me escuchó. El señor Cosby me escuchó. Ahora todo lo que pido es que se haga justicia como la corte considere apropiado”, explicó Constand, quien expuso con mucho más tiempo fuera de los tribunales como víctima que no fue tomada con tanto interés en el juicio.

Los cargos levantados en contra de Bill Cosby tienen una pena máxima de 30 años en prisión, ergo los parámetros de sentencia del estado en mención exigen cerca de un cuarto de ese lapso tras las rejas, por ello que el veterano actor podría pasar entre 60 y 120 meses en la cárcel.