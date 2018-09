max castro “En Perú el artista tiene que producir sus discos”

A puertas de celebrar tus 30 años en los escenarios, ¿mantenerte en el medio artístico ha implicado dedicación y mucho esfuerzo?

Claro que sí, lo ideal sería ocuparse solo de ir a cantar a los eventos, sin embargo, en el Perú el artista se tiene que poner la camiseta y producir sus discos, conciertos, ocuparse de la logística, propaganda, etc. Aunque tengas un equipo alrededor viendo ese trabajo, no puedes desligarte de los temas de producción, de otra forma no se puede salir adelante.

Aun así encuentras tiempo para componer...

Es algo que surge de manera natural. Ahora mismo tengo once hermosas canciones. El contexto de mi nuevo disco titulado Tierra Mía es seguir cantándole al amor y a la tierra con variados géneros.

¿Le cantas a tu tierra Huamanga?

Sí, cómo no hacerlo si es donde crecí y me formé artísticamente. Justo este 13 de Octubre participaré en un concierto promovido por el Club Social Huamanga (Av. José Gálvez 180). Será un show con música netamente ayacuchana, de mucha hermandad, vamos a recorrer imaginariamente ese pedacito de tierra nuestra.

Será la continuación de las celebraciones por los 30...

Muy cierto. Estoy muy agradecido con el público por su respaldo y su cariño. Todo eso hace que mi compromiso sea mayor con el arte. ❧