Justin Bieber preocupa a fans con video que se viraliza en Facebook [VIDEO]

Justin Bieber tiene miles de seguidoras en el mundo y todo lo que haga o deje de hacer en comentado en las redes sociales. Un reciente video en Facebook viene preocupando a sus fans porque el cantante canadiense tiene un extraño comportamiento.

Así es, las seguidoras están realmente preocupadas por la salud de Justin Bieber por un perturbador video que circula en las redes sociales. En dichas imágenes se logra ver que el ídolo pop luce muy tembloroso mientras se saca fotos con sus admiradoras en Nueva York.

En el principio del video parece que el intérprete de 'What Do You Mean?' estuviera bromeando, imitando el entusiasmo de sus seguidoras al reconocerlo, pero después empieza a temblar de forma aparentemente incontrolable y con los ojos cerrados.

Y si ello fuera poco, Justin acaricia frenéticamente la espalda de una joven y finalmente mira de frente a la cámara haciendo distintas muecas y expresiones faciales que incluso llegan asustar.

El video rápidamente se viralizó en las redes sociales y especialmente en Facebook. Muchas fanáticas han manifestado preocupación por Justin Bieber y otros se han atrevido en comentar que posiblemente el cantante ha recaído en las drogas.

Justin Bieber se casará con Hailey Baldwin

Justin Bieber, quien ya tiene 24 años, le propuso matrimonio a Haiey el 7 de julio de este año durante una romántica cena en las Bahamas. La amistad entre ambos nació hace 8 años y en 2016 iniciaron una relación. Sin embargo, el romance duró poco hasta que este año, en mayo, se reconciliaron y ahora están a punto de casarse.