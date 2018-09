Natalia Málaga y la razón por la que aparece en videoclip de Carlos Vives [VIDEO]

Ante la polémica generada en torno al videoclip "Mañana" del cantante colombiano Carlos Vives, que fue filmado en algunos lugares de nuestra capital, a exboleivolista Natalia Málaga, quien aparece en dicho video, declaró que no cobró por su participación.

En declaraciones para el programa "Beto a saber", la también entrenadora comentó que ella se encontraba afuera de su casa, en San Isidro, cuando le informaron que grabarían por su calle, sin saber que se trataría del videoclip de Vives.

"Llegaba de entrenar y el muchacho de seguridad me dice que me metiera a mi garaje para limpiar mi moto, porque venían unas cámaras de televisión, y me escondí, pero se demoraban tanto. Como no me dejaban salir, salía preguntar y me dijeron que era un video de Carlos Vives. Justo llegaba y se cuadraba afuera de mi casa", comentó la leyenda del vóley nacional.

Asimismo, agregó que saludó al cantante y a otras personas de producción que conocía, además, hasta se tomó algunas fotografías con Carlos Vives.

"Me dicen si me gustaría participar [...] que él pasaría con la bicicleta y que debería saludarlo. Pregunté para qué era eso, y me respondieron que era para PromPerú, y me sentí con la imagen para hacerlo, ya que soy embajadora de la marca Perú", sostuvo.

Finalmente, Málaga comentó que se sorprendió con lo que se gastó en la realización del videoclip y que ella no recibió dinero alguno.

"De sumas, de costos, no tengo ni la menor idea", finalizó.