Emmy 2018: Scarlett Johansson se robó miradas en la alfombra roja [FOTOS]

Su elección se ganó los aplausos. Este lunes se llevó a cabo la edición número 70 de los Premios Emmy, evento que premia a lo mejor de las producciones estadounidenses. Previo a la entrega del máximo reconocimiento a la televisión, se realizó la tradicional alfombra roja, donde Scarlett Johansson sorprendió al vestir un espectacular vestido en color blanco.

La actriz, de películas como "Lost in Translation" y "Ghost in the Shell", se robó todas las miradas al lucir un vestido con lentejuelas y un llamativo escote en V, cuya elegante pieza además dejó al descubierto una de sus piernas, que arrebató suspiros a miles.

Scarlett llegó a la ceremonia como acompañante de su actual pareja, el cómico Colin Jost, quien es además presentador de los Emmy 2018 junto a Michael Che.

Durante su paso por la alfombra roja, la actriz de 33 años posó las las cámaras de los fotógrafos, luciendo su cabello corto y un tatuaje de una rosa en la espalda. Sin duda, fue una de las invitadas que más captó la atención de los flashes.

Sobre los Emmy 2018

Entre los nominados de los Emmy 2018 se encuentran las series y actores de HBO, TNT y Netflix. Las aclamadas ficciones que buscarán llevarse una presea más a su colección son: Game of Thrones, Stranger Things, The Crown, Black Mirror, entre otros. Esto se definirá el lunes 17 de septiembre en el Microsoft Theather en los Ángeles.