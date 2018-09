Emmy 2018: peruana Q'orianka Kilcher brilló en la alfombra roja [FOTOS]

Para la ceremonia de la alfombra roja, donde compartió con actores de Game of Thrones y Stranger Things, Q'orianka Kilcher se presentó a esta importante gala, que se lleva a cabo en el Microsof Theatre de Los Ángeles (California), con un ceñido vestido color vino que llevaba un escote en la parte de la espalda y los brazos. En cuanto a su maquillaje, la actriz suizo-peruana lució su rostro con pocas sombras en los párpados, mientras que sus labios tenían el mismo color de su ropa.

Posó para la cámara luciendo con un estilo propio, con su mano izquierda en la cintura y la derecha sostenía su billetera color dorado. Su cabello largo y suelto, que tenía un toque de iluminación, estaba muy bien acomodado para una parte de su hombro.

Actriz nacida en Alemania, pero con ascendencia peruana, llegó al mundo el 11 de febrero de 1990, es también bailarina y cantante criada en Los Ángeles, y es recordada por su interpretación como Pocahontas en el film "The new world" del 2005, dirigida por Terrence Malick. Su nombre quechua Q'orianka Kilcher significa "Águila dorada", tiene 17 años de carrera y ha participado en seis películas y 5 series; forma parte de una familia reconocida, pues su prima Jewel Kilcher es una conocida cantante profesional.

A la edad de nueve años, interpreta "Choire Who" en la película "El Grinch", de Ron Howard. Unnos años más tarde recibe una beca completa para el Instituto Musical de Hollywood.

Su padre es descendiente Quechua -Huachipaeri de Perú. Mientras que su madre, Saskia Kilcher, nacida en Alaska y criada en Suiza, es una activista de derechos humanos.



