Emmy 2018: sigue aquí EN VIVO la alfombra roja y toda la premiación [VIDEO]

Los premios Emmy 2018, edición número 70, se llevará acabo hoy (17 de septiembre) en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California (Estados Unidos. Los conductores para esta esperada ceremonia son los actores cómicos Michael Che y Colin Jost, quienes han prometido que será una noche inolvidable. Los fanáticos cuentan las horas para la gran comentada gala.

Para esta ceremonia, Game of Thrones ha recibido ocho nominaciones entre las categorías Mejor Serie, Mejor actriz de reparto (Lena Headey como Cersei Lannister), Mejor actor de reparto (Nikolaj Coster-Waldau como Jaime Lannister y Peter Dinklage como Tyrion Lannister), Mejor actriz invitada (Diana Rigg como Lady Olenna Tyrell), Mejor dirección (Alan Taylor por el capítulo "Beyond The Wall" y Jeremy Podeswa por el capítulo "The Dragon and The Wolf") y Mejor guion (David Benioff y D. B. Weiss por el episodio "The Dragon and The Wolf").

Por otro lado, Stranger Things cuenta con cinco nominaciones en los Emmy 2018 en las categorías: Mejor serie, Mejor actriz de reparto (Millie Bobby Brown por Eleven), Mejor actor de reparto (David Harbour como Jim Hopper), Mejor dirección (Hermanos Matt y Ross Duffer por el capítulo “Chapter Nine: The Gate”) y Mejor guion (Hermanos Matt y Ross Duffer por el capítulo “Chapter Nine: The Gate”).

CANAL

Los canales oficiales para transmitir en vivo son TNT para países latinos y NBC para Estados Unidos.

-TNT : Exclusivo para países en Latinoamérica

Canal para en Perú: TNT en Movistar, son 102 y en HD el 729 y 730. Mientras que TNT en Claro son 22 y en HD el 590. Finalmente, TNT en DirecTV, son 213, 502 y en HD el 1213 y 1502.

-NBC: Transmisión exclusiva para Estados Unidos.

Ver GRATIS los Premios Emmy 2018

Si no tienes algún servidor de TV paga (o cable) podrás seguir EN VIVO mediante Facebook Live de TNT, pero solo será la Red Carpet o Alfombra Roja.

Si quieres seguirlo gratis puedes hacerlo desde el portal de La Republica.pe donde compartiremos minuto a minuto de toda la premiación y compartiremos inéditos video de toda la ceremonia (desde este mismo artículo).

HORARIO DE LOS EMMY 2018

-Alfombra roja

Perú: 6:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Estados Unidos: 8:00 p.m. Washington (GMT-5), 8:00 p.m. Chicago (GMT-6), 5:00 p.m. Denver (GMT-7), 4:00 p.m. Los Ángeles (GMT-8). 3:00 p.m. Anchorage (GMT-8) y 2:00 p.m. Honolulu (GMT-10).

España: 1:00 a.m. (martes 18 de septiembre)

-Premiación

Perú: 7:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Estados Unidos: 7:00 p.m. Washington (GMT-5), 7:00 p.m. Chicago (GMT-6), 6:00 p.m. Denver (GMT-7), 5:00 p.m. Los Ángeles (GMT-8). 4:00 p.m. Anchorage (GMT-8) y 3:00 p.m. Honolulu (GMT-10).

España: 2:00 a.m. (martes 18 de septiembre)