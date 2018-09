Imitadora de Amy Winehouse llora y lanza acusación contra la Estación de Barranco [VIDEO]

La cantante Ani Rodriguez, conocida por ser imitadora de la legendaria Amy Winehouse utilizó su cuenta personal de Facebook para contar una amarga experiencia de su última presentación coordinada con el local La Estación de Barranco.

A través de un video publicado en la mencionada red social, se puede ver a la artista que se hizo famosa en el programa de imitadores Yo Soy de Latina, sobre la tarima del local La Estación de Barranco, donde iba a realizar un show el último sábado 15 de septiembre.

"Buenas noches con todos. Lamentablemente estoy muy molesta porque no se va a poder dar el show", inicia diciendo Ani con micrófono en mano.

"Yo siempre he tratado aquí y por políticas de la empresa, no quieren que cante hoy porque no he llegado al límite de personas. Es muy triste para mí porque era un día especial", continúa diciendo con la voz quebrada.

Luego de decir que "nunca volvería a tocar en ese local" aparentemente le cortaron el sonido del micrófono, por lo que reclamó y continuó diciendo: "Nunca más voy a volver a tocar aquí, porque no me gusta como hacen venir a la gente por gusto cuando no se va a dar un show, estamos listos aquí y no nos quieren dejar tocar".

"Voy a tratar de hablar con los organizadores para que les devuelvan el dinero. No puedo hacer nada, porque si tocamos debemos de pagar como 2,500 soles, yo no tengo ese dinero ahorita. La verdad estoy muy triste", agregó.

Este video tiene más de 36 mil reproducciones en Facebook y miles de fans de Ani Rodríguez se han unido para brindarle muestras de cariño.

¿Qué dijeron los organizadores de La Estación de Barranco?

De momento, no se han pronunciado, pero la cantante que rinde homenaje a Amy Winehouse publicó dos screenshoots aparentemente de la conversación que sostuvo con una de las representantes del local a través de WhatsApp.

Esta es la publicación original de Imitadora de Amy Winehouse , Ani Rodriguez en Facebook: