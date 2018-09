Kate Moss se arrepiente de haber posado en toples a los 15 años

La top modelo Kate Moss, reveló en una entrevista para NBC, que durante sus inicios en el modelaje, sintió mucha presión y que se arrepiente de haber cedido a hacer algunas cosas, como posar en toples cuando tenía sólo 15 años. “No dejaría que mi hija lo hiciera ahora. La miro y pensar que yo estaba haciendo toples a su edad…¡es una locura!”, dijo.

Sobre las presiones que denuncia, la modelo señala a la fotógrafa Corinne Day, precisamente con quien empezó y a quien se le atribuye el lanzamiento de la carrera de Moss. “Sí, tuve presiones. Trabajé con Corinne Day y a ella siempre le gustaba fotografiarme sin camiseta pero yo no quería, era algo que no me gustaba nada cuando empecé”, cuenta.

Del mismo modo, la modelo también recordó cuando trabajó junto a su pareja, el famoso fotógrafo Mario Sorrenti para la campaña de Calvin Klein en 1993, donde Moss aparece sin ropa. “Mario era mi novio, así que estaba acostumbrado, pero yo siempre decía: '¿Puedo ponerme algo de ropa?' Pero ese era el trabajo, así que simplemente lo hice", cuenta.

Tras ésta y muchas otras experiencias más, Moss asegura que no se lo permitiría ahora, a su hija Lila Grace, quien le sigue sus pasos: “No tienen que hacerlo si no quieren”.