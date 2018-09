Avicii: David Guetta revela increíbles detalles de la muerte del DJ

Avicii, cuyo nombre original es Tim Bergling, dejó un gran legado y un enorme vació entre sus seres queridos. La prematura muerte del DJ de origen sueco tuvo un gran impacto en el mundo y sus seguidores lo recuerdan escuchando sus mejores temas que reproducen en las diversas plataformas digitales.

David Guetta fue uno de las personas cercanas a Avicii y en una reciente entrevista para "The Sunday Times" explicó cómo cambió su vida tras enterarse sobre el deceso del joven músico.

En algún momento, David Guetta recordó que Avicii tenía una agenda totalmente recargada, acción que le pareció 'una tortura' y desde su punto de vista esto habría sido parte de las piezas que le agobiaron a su joven colega para tomar la drástica decisión de quitarse la vida.

"Recuerdo que en alguna que otra ocasión Avicii me hablaba del número de conciertos al que se había comprometido, y me quedaba pensando: 'Esto es horrible, es una tortura'. Pero también sé que muchas veces es muy complicado decir que no, porque no quieres desaprovechar buenas oportunidades para tu carrera. Pero si sigues diciendo que sí y nunca paras, al final te acaba pasando factura", expresó David Guetta en la reciente entrevista.

El amigo de Avicii luego de conocer la prematura partida de su colega, tuvo que replantearse las cosas en su vida profesional y personal, pensando que tarde o temprano el duro trabajo sin descanso puede ocasionar acciones irreparables.

"Todos nos quedamos petrificados con lo ocurrido. La noticia me forzó a tomar algunas decisiones muy importantes, a cambiar mi vida. Pude ver como venía a mí, la depresión. Y yo soy una persona feliz, nunca había tenido tendencia a sufrir depresión, pero me di cuenta de que tenía que reorganizar mi vida para permanecer sano", acotó.

Desde su perspectiva, David Guetta tiene una lección clara sobre lo que pudo haberse evitado en la vida de Avicii, quien habría cumplido 29 años y seguiría impresionando al mundo entero con su gran talento para la música electrónica que tanto gusta a millones de fans de este género.