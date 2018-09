Viola Davis está arrepentida de haber actuado en filme sobre criadas afroamericanas

Viola Davis, la actriz conocida por sus potentes interpretaciones y tener una voz tanto por las minorías raciales como por las mujeres de la industria, reconoció que hay una película en su extensa filmografía de la que se arrepiente haber trabajado. La ganadora del Oscar a Mejor Actriz por 'Fences' señaló en entrevista al New York Times que 'The Help', conocida también como 'Historias Cruzadas', es la película en la que se arrepiente haber colaborado.

Si bien destaca que tiene los mejores recuerdos del equipo, en el que estaban Emma Stone, Octavia Spencer, Jessica Chastain y Bryce Dallas Howard, y fue dirigida por Tate Taylor, no quedó conforme con cómo se retrató la vida de las mujeres afroamericanas en los años ’60. "Sentí que al final del día no eran las voces de las criadas las que eran escuchadas. Yo conozco a Aibileen. Yo conozco a Minny. Ellas fueron mi abuela. Ellas fueron mi madre", dice en referencia al personaje que interpretó y al de Spencer, dos mujeres que en la ficción trabajaban como criadas en de una casa en el centro de EE.UU., zona en donde aun eran vistas como esclavas y el movimiento por los derechos civiles no hacía mayores cambios.

"Sé que si haces una película cuya premisa es ‘quiero saber qué sintieron por trabajar para personas blancas y cómo fue traer hijos al mundo en 1963’, quiero escuchar cómo realmente se sintieron, pero nunca se escuchan sus voces en la película", reflexionó la actriz que fue nominada al Oscar por su papel en esta película. 'The Help' es protagonizada por Stone, una joven periodista liberal que quiere hacer un artículo para dar a conocer las precarias y humillantes condiciones en las que viven las mujeres afroamericanas en Estados Unidos, pero todo se cuenta desde el punto de vista de su personaje.