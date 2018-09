Instagram le cerró la cuenta a Esperanza Gómez por fotografía hot

Esperanza Gómez, una famosa actriz de cine para adultos, en varias ocasiones desafío a Instagram con sus fotografías de alto calibre, pero al parecer una de sus últimas publicaciones sobrepasó los límites y generó que la red social tome una drástica medida.

Los seguidores de Esperanza Gómez se mostraron preocupados porque la colombiana se quedó sin una cuenta en Instagram, por lo que ha dejado de compartir sus sensuales imágenes.

¿Qué pasó? Al parecer la sanción se dio por una foto donde aparece la estrella colombiana junto a otra mujer. Además de simular un beso en la boca, en la imagen se puede ver a las modelos en poses sexys.

Como se sabe, dicha instantánea es parte de la promoción de un evento, lo que incumpliría con las normas de Instagram, donde tenía miles de seguidores de diversas partes del mundo.

No todo quedó allí. Al parecer Esperanza subió videos fuera de tono durante una sesión de fotos en la que aparecía muy ligera de ropa junto a otra joven, lo que habría motivado a los que están detrás de Instagram a cerrarle la cuenta, pese a la gran cantidad de fans que poseía.



Los seguidores de Esperanza Gómez se han solidarizado con la colombiana y lamentaron que ahora ella no pueda subir fotos y videos muy sensuales. En tanto, la estrella de cine para adultos no se ha pronunciado al respecto sobre el cierre, que no se sabe si será temporal o definitivo.

Datos

Desde 2008 inicia su carrera como actriz porno a la edad de 26 años con la película "South Beach Cruisin' 3", con dirección de Josh Stone. Afirma ser una de las primeras actrices porno que no le tiene temor a lo que digan de ella, y que por eso no usa seudónimo sino que usa su nombre propio en las películas. Esperanza reveló que desde los 13 años sentía interés por este tipo de películas.