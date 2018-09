Exsaliente de Leslie Shaw arremete contra Nicola Porcella

Nicola Porcella y Leslie Shaw fueron descubiertos que la pasaron juntos en la calurosa ciudad de Miami. Además de asistir a un concierto de Ozuna, el modelo y la cantante disfrutaron de una playa estadounidense. Su encuentro generó mucha suspicacia en las redes sociales.

Una de las personas que se pronunció sobre el encuentro de Nicola Porcella y Leslie Shaw fue el venezolano Krayg Peña, quien ironizó con la presunta relación que existiría entre el integrante de ‘Esto es Guerra’ y la expareja de Mario Hart.

“La verdad veo con la cara de muy contento. ¿Quién sabe, en qué andará? Capaz solo son simples rumores o capaz sea verdad (romance)”, declaró Peña, quien fue relacionado sentimentalmente a Leslie Shaw, aunque nunca ninguno de los dos confirmó que mantenían un romance.

El exparticipante de ‘Combate’ ironizó sobre los gustos parecidos que tiene él con el actor de la telenovela ‘Te volveré a encontrar’, situación que le provoca un poco de incomodidad. “Es raro, ahora parece que le gustan las rubias, ha cambiado sus gustos. No sé qué irá a pasar (entre ellos), tal vez se quede allá y no vuelve. Por eso me he dado cuenta de que Nicola me sigue los pasos. O sea cuando una chica me parece guapa, a él también le parece guapa. Siempre está en la misma que yo, pero bueno, está bien”, aseguró el venezolano que mantuvo una relación larga con la modelo Korina Rivadeneira.

Krayg no tuvo reparos en criticar a Nicola Porcella y lo tildó de “serruchador” por su repentino interés por la sexy rubia. “Podría ser serruchador, pero todavía no. Lo importante es que necesitaba unas vacaciones para despejar su mente y desestresarse de tantas veces que le estoy ganando en las competencias del programa (Esto es guerra). ¿Si hacen una linda pareja? Creo que sí, hacen bien y si él es feliz y a ella le gusta que estén bien, los bendigo. Igual sigue siendo serruchador (risas)”, señaló.

Por otro lado, la expareja de Nicola Porcella, Angie Arizaga evitó hablar del ‘ampay’ del capitán de Los Guerreros con la cantante y aclaró que ahora está enfocada en otros temas. “Discúlpame, la verdad que no sé ni me importa. Estoy en otra cosa, no voy a hablar de ellos ni de nadie”, expresó incómoda la conductora de La previa en conversación telefónica con periodista de El Popular.

Dato: Mientras Nicola Porcella retornó a Lima y se reincorporó al programa Esto es guerra, Leslie Shaw todavía sigue en Estados Unidos para terminar algunos detalles en lo que se refiere a su carrera musical.